На Вантовом мосту в Красноярске начали монтировать лифт

В частности сделали спуск в районе ул. Декабристов. Большая работа развернулась в районе Стрелки. В скором времени на Вантовый мост в установят лифтовое оборудование, чтобы было легко подниматься с нижнего яруса набережной на площадь Мира или о. Татышев. В настоящее время подготовлен каркас, который планируется оформить в едином деревянном стиле, предусмотренном на набережной. В середине ноября привезут лифтовое оборудование и приступят к его монтажу.