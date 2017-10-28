Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Скрытые фишки в автомобилях, о которых мало кому известно
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Ляшко назвал организатора покушения на Мосийчука
Ответ РФ: санкции против США станут жесткими - СМИ
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12100 лет Октябрьской революции
17:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

На Вантовом мосту в Красноярске начали монтировать лифт

В Красноярске продолжаются работы по обустройству пространства для маломобильных граждан.

В частности сделали спуск в районе ул. Декабристов. Большая работа развернулась в районе Стрелки. В скором времени на Вантовый мост в установят лифтовое оборудование, чтобы было легко подниматься с нижнего яруса набережной на площадь Мира или о. Татышев. В настоящее время подготовлен каркас, который планируется оформить в едином деревянном стиле, предусмотренном на набережной. В середине ноября привезут лифтовое оборудование и приступят к его монтажу.

Кроме того планируют соединить пешеходным движением Набережную Качи и Енисея, сейчас они разрываются проезжей части.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Водителя, возившего односельчан бесплатно, оштрафовали на 50 тысяч
Власти Каталонии отказались признавать свое отстранение Мадридом
Рада Украины обсудила с Волкером введение миротворцев в Донбасс
США назвали число жертв в случае войны на Корейском полуострове
В Ираке нашли массовое захоронение убитых боевиками военных
Forbes назвал богатейшего человека в мире
Команда «Формулы-1» Red Bull отказалась от российского пилота
Евросоюз изучает вопрос отмены летнего времени, сообщили СМИ
Спорт
МЮ прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Тоттенхэма» Единственный мяч на 81-й минуте забил Антони Марсьяль
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь