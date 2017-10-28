Во Владивостоке проверяют новые дорожные знаки

Специалисты Федерального управления автомобильных дорог и администрации города Владивостока проверяют установку новых дорожных знаков — такие работы проводятся в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Проверяются качество работ, проведенных подрядной организацией, соответствие стоек и самих знаков всем требованиям государственных стандартов.

Так, 27 октября, специалисты произвели необходимые исследования и замеры новых дорожных знаков, установленных на Военном шоссе. По итогам проверки специалисты дали заключение о соответствии средств организации дорожного движения стандартам.

«Коэффициент яркости элементов изображений знаков соответствует государственным стандартам, — рассказала Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. — Проверку прошли не только сами знаки, но и стойки, на которых они установлены».