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09:44 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке проверяют новые дорожные знаки

Всего по 74 адресам будет установлено более 1400 новых знаков.

Специалисты Федерального управления автомобильных дорог и администрации города Владивостока проверяют установку новых дорожных знаков — такие работы проводятся в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Проверяются качество работ, проведенных подрядной организацией, соответствие стоек и самих знаков всем требованиям государственных стандартов.

Так, 27 октября, специалисты произвели необходимые исследования и замеры новых дорожных знаков, установленных на Военном шоссе. По итогам проверки специалисты дали заключение о соответствии средств организации дорожного движения стандартам.

«Коэффициент яркости элементов изображений знаков соответствует государственным стандартам, — рассказала Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. — Проверку прошли не только сами знаки, но и стойки, на которых они установлены».

Напомним, что в краевом центре новые дорожные знаки устанавливают в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего по 74 адресам будет установлено более 1400 новых знаков. Они появятся на улицах Аксаковской, Баляева, Ватутина, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Сахалинской, Черемуховой, Харьковской, проспекте 100-летия Владивостока, Новоивановской, проспекте Красного Знамени, Ладыгина, Луговой, Невельского и многих других.

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