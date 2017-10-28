Страусиная ферма и бахчевые выросли на «дальневосточном гектаре» в Хабаровском крае

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 октября, AmurMedia.

Страусов, перепелов и фазанов, выращивает семья в селе Иннокентьевка Хабаровского края, а в ближайших планах вырастить арбузы и дыни. Такова история успеха, добытого на дальневосточном гектаре, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития. Житель села Иннокентьевка Хабаровского края Лилия Редькина оформила на себя и членов семьи три «дальневосточных гектара». На полученной земле уже организовали птицеферму, а со следующего года планируется заняться бахчеводством — выращивать дыни и арбузы.

«Земля — большое богатство. Благодаря программе “дальневосточный гектар” я получила возможность реализовать свою мечту — открытие птицефермы. Помимо страусов мы выращиваем перепелов, кур и фазанов», — рассказывает хозяйка фермы Лилия Редькина. «Сейчас мы наращиваем производство и кооперируемся с соседями. Это позволит в будущем выйти на большой объем и найти серьезный рынок сбыта».

На ферме Редькиных уже действует два инкубатора — теперь цыплята перепелов есть уже у всех соседей. В планах фермеров организовать кооператив.

Напомним, что 38% получателей «дальневосточных гектаров» планируют открывать сельскохозяйственную деятельность на своих земельных участках. Причем каждая десятая заявка по программе «Дальневосточный гектар» подается в коллективной форме.

Граждане видят возможность получения дополнительной прибыли от кооперации по освоению земли на Дальнем Востоке — ведь это и снижение затрат на снабжение и обслуживание как технических средств, так и инфраструктуры, а также возможность выхода на крупных закупщиков благодаря объединению объемов продукции.

Другой интерес Лилии Редькиной — выращивание арбузов и дынь. Со следующего сезона она планирует заняться бахчеводством и выращивать эти культуры.

«Я уже поэкспериментировала с арбузами — вы себе не представляете, какие они были вкусные. Будущим летом хочу вырастить урожай на одном гектаре. Даже не сомневаюсь, что за моими арбузами и дынями очередь выстроится».

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) инициировало проект по созданию единой торговой площадки «Marketplace дальневосточного гектара».

Разрабатываемая архитектура свяжет получателей «дальневосточных гектаров» в единую торговую сеть, где они смогут не только приобрести необходимые товары и услуги для освоения земельных участков, но и получить дополнительную выгоду от реализации собственной продукции за счет возможности объединения в крупные партии с использованием инструментов кооперации.

Подробности проекта будут представлены общественности на Всероссийской конференции по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточном гектаре», которая состоится 8—9 ноября в Хабаровске.