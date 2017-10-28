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08:18 (мск), источник: UzReport.news

В нашей галактике обнаружен неизвестный объект

Американское космическое агентство НАСА зафиксировало неизвестный объект. Как сообщают ученые, мистический объект движется со скоростью 25,5 км/сек.

Ученые не могут точно сказать, что это — комета, астероид или какой-то неизведанный ранее объект. Его впервые обнаружили в начале этого месяца и дали название A/2017 U1.

По данным агентства, он ведёт себя не как локальные космические породы. Это может свидетельствовать о том, что объект принадлежит к другой галактике.

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