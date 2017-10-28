В нашей галактике обнаружен неизвестный объект

Ученые не могут точно сказать, что это — комета, астероид или какой-то неизведанный ранее объект. Его впервые обнаружили в начале этого месяца и дали название A/2017 U1.

По данным агентства, он ведёт себя не как локальные космические породы. Это может свидетельствовать о том, что объект принадлежит к другой галактике.