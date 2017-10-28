В нашей галактике обнаружен неизвестный объект
Американское космическое агентство НАСА зафиксировало неизвестный объект. Как сообщают ученые, мистический объект движется со скоростью 25,5 км/сек.
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Американское космическое агентство НАСА зафиксировало неизвестный объект. Как сообщают ученые, мистический объект движется со скоростью 25,5 км/сек.
Ученые не могут точно сказать, что это — комета, астероид или
По данным агентства, он ведёт себя не как локальные космические породы. Это может свидетельствовать о том, что объект принадлежит к другой галактике.