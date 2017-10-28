Эксперты: На изучение нового алфавита у взрослого уйдет не больше недели
По их мнению, детям будет еще проще.
По их мнению, детям будет еще проще.
Казахстанские лингвисты считают, что жители страны смогут овладеть новым вариантом казахского алфавита за неделю, а детям будет и того проще, сообщает КТК.
Разработчики алфавита на основе латиницы объяснили, почему при его составление предпочтение отдано апострофам, а не диграфам.
«Наша основная цель — сохранить национальные особенности казахского языка, его природное звучание. Подчеркну, мы не русский язык меняем, мы говорим только о национальном языке. Поэтому в этом алфавите мы упор делаем на казахских символах. Много вопросов возникает с апострофами, но этот вариант является самым удобным и легким для чтения и письма», — уверена член рабочей группы по переводу языка на латинскую графику Дана Жаңабекқызы.
Теперь в казахском алфавите будет 32 буквы. 9 из них изображаются с помощью надстрочных символов. Большая часть из них передает специфические звуки национального языка.
По словам разработчиков, такие буквы как «я» и «ю» казахскому языку совсем не свойственны, они были заимствованы.
А вот «э» предлагают заменить на «е».
Эксперты признают, что для привыкания к новому алфавиту, необходимо время. В то же время, по их мнению, на свободное овладение им взрослый потратит не более недели. Детям же будет еще проще.
«Вопрос охватывает всю
Первыми латинский казахский будут учить воспитатели, педагоги и госслужащие.