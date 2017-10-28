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07:58 (мск), источник: Nur.kz

Эксперты: На изучение нового алфавита у взрослого уйдет не больше недели

По их мнению, детям будет еще проще.

Источник: Nur.kz

Казахстанские лингвисты считают, что жители страны смогут овладеть новым вариантом казахского алфавита за неделю, а детям будет и того проще, сообщает КТК.

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Разработчики алфавита на основе латиницы объяснили, почему при его составление предпочтение отдано апострофам, а не диграфам.

«Наша основная цель — сохранить национальные особенности казахского языка, его природное звучание. Подчеркну, мы не русский язык меняем, мы говорим только о национальном языке. Поэтому в этом алфавите мы упор делаем на казахских символах. Много вопросов возникает с апострофами, но этот вариант является самым удобным и легким для чтения и письма», — уверена член рабочей группы по переводу языка на латинскую графику Дана Жаңабекқызы.

Теперь в казахском алфавите будет 32 буквы. 9 из них изображаются с помощью надстрочных символов. Большая часть из них передает специфические звуки национального языка.

По словам разработчиков, такие буквы как «я» и «ю» казахскому языку совсем не свойственны, они были заимствованы.

А вот «э» предлагают заменить на «е».

Эксперты признают, что для привыкания к новому алфавиту, необходимо время. В то же время, по их мнению, на свободное овладение им взрослый потратит не более недели. Детям же будет еще проще.

«Вопрос охватывает всю фонетико-грамматическую структуру казахского языка. Современный алфавит нельзя называть казахским. Знаете что? Легкого алфавита не бывает. Поэтому здесь придется потрудиться, как будет оформляться обучение, организация учебно-методических вопросов, организация издания учебных материалов», — высказался доктор филологических наук Алимхан Жунисбек.

Первыми латинский казахский будут учить воспитатели, педагоги и госслужащие.

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