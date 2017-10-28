Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В Крыму ответили на слова Собчак о новом референдуме
Из СИЗО исчез бывший директор «Гоголь-центра»
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Праздник миллиона огней
08:30 (мск), источник: Podrobno.uz

Молодежь непосредственно ознакомилась с деятельностью парламента

Исполнительным комитетом Политического Совета УзЛиДеП совместно с фракцией партии в Законодательной палате Олий Мажлиса проведена конференция на тему «Парламент — защитник интересов молодежи и школа демократии».

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Исполнительным комитетом Политического Совета УзЛиДеП совместно с фракцией партии в Законодательной палате Олий Мажлиса проведена конференция на тему «Парламент — защитник интересов молодежи и школа демократии». В ней приняли участие сотрудники Исполнительного комитета Политического Совета УзЛиДеП, члены фракции партии и 200 одаренных юношей и девушек, непосредственно наблюдающих за деятельностью Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Читайте также
Поддержка приватизированных предприятий — важный фактор роста экономики Узбекистана

Следует отметить, что глава нашего государства в своем докладе на состоявшемся 12 июля этого года видеоселекторном совещании с участием представителей палат Олий Мажлиса, политических партий и Экологического движения Узбекистана обозначил приоритетные задачи в деле обеспечения участия молодежи в процессе разработки законопроектов, повышения ее правового сознания и правовой культуры, широкой пропаганды среди молодежи сути и значения осуществляемых в стране реформ. Также была подчеркнута необходимость создания возможности для свободного посещения молодежью Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, участия в процессе разработки законов, налаживания непосредственного диалога с депутатами.

После вышеприведенных поручений Президента нашей страны партия приступила к реализации ряда новых проектов в молодежном направлении. В частности, на местах были организованы встречи молодежи и членов депутатской группы УзЛиДеП. Сегодняшнее мероприятие также создало еще одну возможность для взаимного обмена мнениями молодежи и депутатов.

Основная цель конференции заключается в непосредственном ознакомлении молодежи с деятельностью Законодательной палаты Олий Мажлиса, формировании у молодежи навыков работы над законопроектами, выражения своих мнений и предложений, обеспечении непосредственного участия молодежи в процессе разработки новых законопроектов, а также посредством таких мероприятий — в подготовке из числа молодежи будущих депутатов и сенаторов.

В ходе мероприятия были проведены обсуждения по внесению изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» и «О статусе депутата областного, районного (городского) Кенгаша народных депутатов», были получены предложения от молодежи.

Также была организована встреча членов фракции УзЛиДеП в Законодательной палате Олий Мажлиса Ойбека Жумаев, Расула Кушербаева, Абдурашида Абдукодирова и председателя недавно созданной в Законодательной палате Олий Мажлиса Комиссии по вопросам молодежи Козима Тожиева с молодежью. Они непосредственно познакомили юношей и девушек с процессами разработки законопроектов и деятельностью комитетов.

— В рамках конференции мы непосредственно ознакомились с процессами разработки и дальнейшего совершенствования законов, принимаемых на пути развития нашей страны и процветания народа, высказали свои предложения депутатам, — сказал студент Cамаркандского института экономики и сервиса Шухрат Рахмонов. — К примеру, я внес предложение о введении в закон «О государственной молодежной политике» понятия «Молодежный туризм» и отдельной нормы, направленной на его развитие. Так как путем развития молодежного туризма мы будем иметь возможность дальнейшего повышения авторитета нашей страны. Наконец, в Программе УзЛиДеП также уделено особое внимание развитию туризма путем широкого привлечения представителей частного сектора. С учетом этого, целесообразна разработка Концепции развития молодежного туризма.

Во второй половине дня в Узбекском государственном университете мировых языков члены Сената Олий Мажлиса также встретились с участниками конференции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Молодежь непосредственно ознакомилась с деятельностью парламента
Бывший ТАПОиЧ может стать региональным центром техобслуживания для самолетов МС-21
Премьер Испании уволил Пучдемона и распустил парламент Каталонии
Спикер Рады придумал новый рычаг давления на Россию
Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия
Одного из лучших бомбардиров «Динамо» призвали в армию
Институт Жириновского может получить гостиницу РАН
Боец UFC анонсировал поединок с Хабибом Нурмагомедовым
Минобрнауки отказалось лишать Мединского степени
Спорт
За ЦСКА становится страшно Армейцы вновь не сумели забить и уступили в гостях «Арсеналу». Атака красно-синих промолчала уже в третьем матче подряд
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь