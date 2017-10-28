Молодежь непосредственно ознакомилась с деятельностью парламента

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Исполнительным комитетом Политического Совета УзЛиДеП совместно с фракцией партии в Законодательной палате Олий Мажлиса проведена конференция на тему «Парламент — защитник интересов молодежи и школа демократии». В ней приняли участие сотрудники Исполнительного комитета Политического Совета УзЛиДеП, члены фракции партии и 200 одаренных юношей и девушек, непосредственно наблюдающих за деятельностью Законодательной палаты Олий Мажлиса.

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Следует отметить, что глава нашего государства в своем докладе на состоявшемся 12 июля этого года видеоселекторном совещании с участием представителей палат Олий Мажлиса, политических партий и Экологического движения Узбекистана обозначил приоритетные задачи в деле обеспечения участия молодежи в процессе разработки законопроектов, повышения ее правового сознания и правовой культуры, широкой пропаганды среди молодежи сути и значения осуществляемых в стране реформ. Также была подчеркнута необходимость создания возможности для свободного посещения молодежью Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, участия в процессе разработки законов, налаживания непосредственного диалога с депутатами.

После вышеприведенных поручений Президента нашей страны партия приступила к реализации ряда новых проектов в молодежном направлении. В частности, на местах были организованы встречи молодежи и членов депутатской группы УзЛиДеП. Сегодняшнее мероприятие также создало еще одну возможность для взаимного обмена мнениями молодежи и депутатов.

Основная цель конференции заключается в непосредственном ознакомлении молодежи с деятельностью Законодательной палаты Олий Мажлиса, формировании у молодежи навыков работы над законопроектами, выражения своих мнений и предложений, обеспечении непосредственного участия молодежи в процессе разработки новых законопроектов, а также посредством таких мероприятий — в подготовке из числа молодежи будущих депутатов и сенаторов.

В ходе мероприятия были проведены обсуждения по внесению изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» и «О статусе депутата областного, районного (городского) Кенгаша народных депутатов», были получены предложения от молодежи.

Также была организована встреча членов фракции УзЛиДеП в Законодательной палате Олий Мажлиса Ойбека Жумаев, Расула Кушербаева, Абдурашида Абдукодирова и председателя недавно созданной в Законодательной палате Олий Мажлиса Комиссии по вопросам молодежи Козима Тожиева с молодежью. Они непосредственно познакомили юношей и девушек с процессами разработки законопроектов и деятельностью комитетов.

— В рамках конференции мы непосредственно ознакомились с процессами разработки и дальнейшего совершенствования законов, принимаемых на пути развития нашей страны и процветания народа, высказали свои предложения депутатам, — сказал студент Cамаркандского института экономики и сервиса Шухрат Рахмонов. — К примеру, я внес предложение о введении в закон «О государственной молодежной политике» понятия «Молодежный туризм» и отдельной нормы, направленной на его развитие. Так как путем развития молодежного туризма мы будем иметь возможность дальнейшего повышения авторитета нашей страны. Наконец, в Программе УзЛиДеП также уделено особое внимание развитию туризма путем широкого привлечения представителей частного сектора. С учетом этого, целесообразна разработка Концепции развития молодежного туризма.