В Уфе спасатели освободили сову, которая залетела в квартиру

27 октября сотрудникам Службы спасения 112 пришлось выехать на весьма необычный вызов. В одну из квартир Уфы, около шести часов вечера, случайно залетела сова.

— Муж заявительницы пытался самостоятельно освободить птицу, но сова не давалась в руки. Птица хищная и совладать с ней не так уж просто. Пришлось обращаться к спасателям, — рассказали представители Службы спасения.

На место сотрудники службы прибыли настолько быстро, насколько им позволяли правила. В первую очередь спасатели выезжают на помощь людям, и только после этого помогают попавшим в беду братьям нашим меньшим и гостям из леса.