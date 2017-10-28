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10:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе спасатели освободили сову, которая залетела в квартиру

Лесная птица не пострадала.

27 октября сотрудникам Службы спасения 112 пришлось выехать на весьма необычный вызов. В одну из квартир Уфы, около шести часов вечера, случайно залетела сова.

— Муж заявительницы пытался самостоятельно освободить птицу, но сова не давалась в руки. Птица хищная и совладать с ней не так уж просто. Пришлось обращаться к спасателям, — рассказали представители Службы спасения.

На место сотрудники службы прибыли настолько быстро, насколько им позволяли правила. В первую очередь спасатели выезжают на помощь людям, и только после этого помогают попавшим в беду братьям нашим меньшим и гостям из леса.

Спасатели поймали хищницу и провели первичный ветеринарный осмотр. К счастью, никаких повреждений птица не получила. Сову отпустили в одном из местных парков.

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