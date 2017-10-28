В Челябинске 30 октября стартует фестиваль национальных культур «Синегорье»
Концерты пройдут также в Магнитогорске, Миассе, Каслях, Сатке, Кыштыме и Южноуральске.
Концерты пройдут также в Магнитогорске, Миассе, Каслях, Сатке, Кыштыме и Южноуральске.
Международный фестиваль национальных культур «Синегорье» пройдет с 30 октября по 2 ноября в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«Ожидается большая зарубежная делегация. Приедут также около 30 руководителей фольклорных коллективов из Москвы, Казани, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска», — уточнил он.
В этом году участниками концертной программы станут четыре прославленных коллектива.
Откроет фестиваль в понедельник, 30 октября, концерт Государственного ансамбля танца Белоруссии. В последующие дни выступят Государственный ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия «Симд», ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота из Владивостока и хозяева фестиваля — танцевальный коллектив «Урал».
Фестивальные концерты пройдут также в Магнитогорске, Миассе, Каслях, Сатке, Кыштыме и Южноуральске.
Форум проводится при поддержке министерства культуры РФ, губернатора Бориса Дубровского и министерства культуры Челябинской области.