В Челябинске 30 октября стартует фестиваль национальных культур «Синегорье»

Международный фестиваль национальных культур «Синегорье» пройдет с 30 октября по 2 ноября в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального министерства культуры, помимо концертной программы мероприятие предусматривает конференцию, посвященную вопросам поддержки и развития национального искусства. Как сообщил глава ведомства Алексей Бетехтин, ее участниками станут представители Международной фольклорной ассоциации IGF.

«Ожидается большая зарубежная делегация. Приедут также около 30 руководителей фольклорных коллективов из Москвы, Казани, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска», — уточнил он.

В этом году участниками концертной программы станут четыре прославленных коллектива.

Откроет фестиваль в понедельник, 30 октября, концерт Государственного ансамбля танца Белоруссии. В последующие дни выступят Государственный ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия «Симд», ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота из Владивостока и хозяева фестиваля — танцевальный коллектив «Урал».

Фестивальные концерты пройдут также в Магнитогорске, Миассе, Каслях, Сатке, Кыштыме и Южноуральске.