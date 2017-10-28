Стало известно расписание электропоезда «Снегирь» из Челябинска в Миасс

Источник: Аргументы и факты

«Составлено с учетом пожеланий пассажиров и утверждено расписание новых пригородных поездов в рамках запуска первого на ЮУЖД мультимодального сообщения Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина», — пояснили в пресс-службе оператора электропоездов.

Первый рейс запланирован на 2 декабря. Электропоезд № 7001 Челябинск — Миасс 1 будет отправляться из Челябинска в 8:35, прибывать на станцию Миасс 1 в 09:50 (время в пути 1 ч 15 минут).

Электропоезд № 7002 Миасс 1 — Челябинск будет отправляться со станции Миасс 1 в 17:12, прибывать в Челябинск в 18:42 (время в пути 1 ч 30 минут).

После перехода на новый график движения время в пути из Миасса в Челябинск сократится на 14 минут.

С 16 декабря электропоезд № 7002 Миасс 1 — Челябинск будет отправляться со станции Миасс 1 в 17:12, прибывать в Челябинск в 18:28 (время в пути 1 ч 16 минут). Время указано местное. Электропоезд № 7001/7002 будет следовать в режиме «экспресс» — без промежуточных остановок.

Ожидается, что «Снегирь» будет курсировать до 1 апреля 2018 года, пока только в выходные дни.

Приоритет будет отдан посетителям ГЛК, для их удобства оформление проездных документов на электропоезд, автобус и покупка ski-pass будут осуществляться на пригородном вокзале станции Челябинск по принципу «одного окна» при обращении в билетную кассу.

Купить билет только на электричку можно будет при наличии свободных мест непосредственно перед отправлением.