МФЦ «Карасунский» переезжает в ТРК OZ МОЛЛ

Зал МФЦ расположен на втором этаже. Он занял площадь 854 кв. метра. Для приема граждан оборудованы 43 окна. МФЦ сможет обслуживать до 2 тыс. посетителей в день. Оформление выполнено в фирменном стиле «Мои документы»., который применяется по всей России.



МФЦ «Карасунский» заработает 7 ноября. И.о. руководителя МКУ «МФЦ» Олеся Мороз отмечает ряд плюсов в этом переезде.



Во-первых, в ТРК OZ МОЛЛ предусмотрено большое количество парковочных мест. Во-вторых, услугами смогут воспользоваться жители ближайших пригородных населённых пунктов и т. д.



На новом месте отдел МФЦ продолжит работу в более комфортных условиях, будут обеспечены максимальная доступность и удобство офиса для горожан, — цитирует Мороз пресс-служба краснодарской мэрии.



Напомним, что в Краснодаре работают 6 МФЦ (три — в Прикубанском округе, по одному — в Центральном, Западном). В них оказывают более 280 государственных и муниципальных услуг.