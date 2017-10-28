МФЦ «Карасунский» переезжает в ТРК OZ МОЛЛ
Ранее МФЦ «Карасунский» базировался на ул. Сормовской, 3/2. Теперь ему выделили помещение в
Ранее МФЦ «Карасунский» базировался на ул. Сормовской, 3/2. Теперь ему выделили помещение в
Зал МФЦ расположен на втором этаже. Он занял площадь 854 кв. метра. Для приема граждан оборудованы 43 окна. МФЦ сможет обслуживать до 2 тыс. посетителей в день. Оформление выполнено в фирменном стиле «Мои документы»., который применяется по всей России.
МФЦ «Карасунский» заработает 7 ноября. И.о. руководителя МКУ «МФЦ» Олеся Мороз отмечает ряд плюсов в этом переезде.
На новом месте отдел МФЦ продолжит работу в более комфортных условиях, будут обеспечены максимальная доступность и удобство офиса для горожан, — цитирует Мороз
Напомним, что в Краснодаре работают 6 МФЦ (три — в Прикубанском округе, по одному — в Центральном, Западном). В них оказывают более 280 государственных и муниципальных услуг.