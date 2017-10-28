С начала 2018 года в Крыму вводят социальную норму потребления электроэнергии

Источник: КрымPress

Что такое социальная норма? Это минимальный и достаточный для жизнеобеспечения объем потребления электрической энергии, который оплачивается бытовым потребителем по сниженному тарифу. Электроэнергия, потребленная сверх нормы, оплачивается по тарифу сверх социальной нормы. Каждый регион России самостоятельно определяет размер социальной нормы на одного человека.

В Крыму социальная норма будет применяться по месту регистрации граждан и зависеть от количества зарегистрированных в жилом помещении граждан.

До сих пор крымчане платили по тарифам т.н. «блочной системы» (до 150 кВт, до 600 кВт, свыше 600 кВт). С 1 января предлагается платить по количеству прописанных (зарегистрированных) в квартире.

Всего существует шесть групп домохозяйств, для которых рассчитывается социальная норма: с единственным жильцом, с двумя проживающим лицами, тремя, четырьмя, пятью и более, а также для граждан, которые проживают в помещениях специализированного типа. В Крыму будут применяться первые пять категорий.

Кроме того, объем социальной нормы будет также зависеть от отсутствия/наличия официально установленных электроплит, электроотопительных и электронагревательных установок, а также времени года.

В Крыму выделяется по 14 категорий типов жилого помещения — для городских и для сельских поселений, в зависимости от оснащенности электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками, состояния жилого фонда (ветхое, аварийное), в отопительный период или вне его.

Приказом Госкомитета по ценам и тарифам РК от 29.09.17 г. № 39/2 установлены социальные нормы потребления электрической энергии в разрезе групп домохозяйств и типов жилых помещений. Ознакомиться с ним — здесь.

Например, норма для семьи из трех человек, проживающих в обычном доме (без электроплит) — 190 кВт в месяц. По предварительным расчетам ГКЦТ, тариф в пределах соцнормы составит 2,54 руб./кВт, сверх нормы — 3,56 руб./кВт. Т.о оплата «по норме» не превысит 500 рублей в месяц. Важно уложиться, ведь «сверх нормы» придется заплатить больше. Отметим, окончательно тарифы на электроэнергию еще не утверждены, точные цифры будут известны в декабре 2017 года).