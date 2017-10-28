«Унесенная ветром» Молдова: синоптики предупреждают — сидите дома

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 28 октября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможны кратковременные осадки, туманы, температура воздуха составит + 10 + 12 С.

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Температурный режим.

Максимальная температура воздуха составит + 11 С в Кишиневе и + 12 С на юге.

Атмосферное давление пониженное. Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +10 С днем, а ночью +4 С.

В центре республики ожидается от +10 до + 11 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 12 градусов днем и +6 С в ночные часы.

Государственная метеорологическая служба Молдовы объявила на большей части Молдовы «оранжевый код» метеоопасности в связи с сильным ветром. «Желтый код» метеоопасности будет действовать преимущественно на юге страны, а, а также в некоторых центральных районах — в Криулянах, Страшенах, Ниспоренах, Хынчетах, Яловенах, в муниципии Кишинев, Новых Аненах, Леова, Чимишлии, Каушанах, Штефан-Водэ, Кантемире, в АТО Гагаузии, в Басарабяске, Тараклии и в Кагуле.

Оба предупреждения действуют с 06.00 воскресенья, 29 октября, до 00.00 четверга, 2 ноября.

Праздники.

Международный день анимации (International Animation Day), который отмечается ежегодно 28 октября, был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (The International Animated Film Association, ASIFA).

Народные традиции на 28 октября.

В народном представлении Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает. Зима начинает набирать силу.

С этого дня в дома возвращается кикимора, изгнанная летом, начинает девушкам да бабам мешать. Это существо невидимое, она прядет в избе, сидя на голбце — небольшой пристройке возле русской печи, крыша которой часто используется как лежанка, внутри же находится лестница, ведущая в подполье.

Кикимору обычно представляют существом небольшого роста — крохотной женщиной, девочкой или старушкой. Считается, что она не появляется на улице из боязни быть унесенной ветром.

Становились этими существами умершие или похищенные нечистой силой дети, умершие во сне новорожденные или младенцы, которых случайно придавили (заспали) во сне матери.