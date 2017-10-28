Приморские пункты пропуска изменят режим работы в ноябре

Так, 4, 5 и 6 ноября будет прекращено движение на пассажирском и грузовом направлениях в пункте пропуска «Марково».

Эти же направления не будут работать в МАПП «Краскино» и ДАПП «Турий Рог», но только два дня — 4 и 5 ноября. В понедельник, 6 ноября, пункт пропуска вернется к обычному режиму работы.