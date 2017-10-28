На Корабельной Набережной Владивостока прошла церемония посвящения в нахимовцы
80 ребят в торжественной обстановке вступили в большую флотскую семью.
80 ребят в торжественной обстановке вступили в большую флотскую семью.
Владивосток, 28 октября, PrimaMedia.
На Корабельной Набережной у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке сегодня, 28 октября, состоялась церемония посвящения в нахимовцы воспитанников нового набора Нахимовского
«Дорогие нахимовцы, вы приняли присягу в историческом месте — около мемориала “Боевая слава Тихоокеанского флота”, в городе воинской славы Владивостоке. Сегодня в вашу честь внесён флаг Российской Федерации, а офицеры запаса одели военную форму и боевые награды. У ваших родных и близких слёзы на глазах, потому что они гордятся вами. Будьте достойны! Будьте достойны тех, чьи имена высечены здесь, на мемориальной стене, будьте достойны носить звание нахимовца и впоследствии офицера флота России. Поздравляю вас с праздником принятия присяги! Желаю удачи в освоении непростых наук и хорошей офицерской карьеры в будущем», — обратился к ребятам Константин Межонов.
80 ребят в торжественной обстановке приняли звание нахимовцев и вступили в большую флотскую семью. После зачтения торжественного обязательства каждый из будущих офицеров получил удостоверение и знак нахимовца, а также морские ленточки из рук ветеранов флота.
В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Новиков, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, председатель владивостокского Морского собрания Константин Сиденко, а также родители и друзья юных нахимовцев.