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09:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На Корабельной Набережной Владивостока прошла церемония посвящения в нахимовцы

80 ребят в торжественной обстановке вступили в большую флотскую семью.

Владивосток, 28 октября, PrimaMedia.

На Корабельной Набережной у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке сегодня, 28 октября, состоялась церемония посвящения в нахимовцы воспитанников нового набора Нахимовского военно-морского училища. В этот памятный для всех собравшихся день и.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил будущих военных моряков и пожелал удачи в профессиональной карьере военного, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Дорогие нахимовцы, вы приняли присягу в историческом месте — около мемориала “Боевая слава Тихоокеанского флота”, в городе воинской славы Владивостоке. Сегодня в вашу честь внесён флаг Российской Федерации, а офицеры запаса одели военную форму и боевые награды. У ваших родных и близких слёзы на глазах, потому что они гордятся вами. Будьте достойны! Будьте достойны тех, чьи имена высечены здесь, на мемориальной стене, будьте достойны носить звание нахимовца и впоследствии офицера флота России. Поздравляю вас с праздником принятия присяги! Желаю удачи в освоении непростых наук и хорошей офицерской карьеры в будущем», — обратился к ребятам Константин Межонов.

80 ребят в торжественной обстановке приняли звание нахимовцев и вступили в большую флотскую семью. После зачтения торжественного обязательства каждый из будущих офицеров получил удостоверение и знак нахимовца, а также морские ленточки из рук ветеранов флота.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Новиков, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, председатель владивостокского Морского собрания Константин Сиденко, а также родители и друзья юных нахимовцев.

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