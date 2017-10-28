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15:08 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассах Башкирии в зимнее время будет организовано круглосуточное дежурство

В Башкирии готовятся к снежным заносам на дорогах. Так, правительство республики определило порядок работы дорожно-эксплуатационных организаций по ликвидации последствий сильных снежных заносов, других опасных погодных явлений и стихийных бедствий на автомобильных дорогах.

Источник: Комсомольская правда

Организовать круглосуточное дежурство на трассах поручили Госкомитету РБ по транспорту и дорожному хозяйству вместе с Федеральным Управлением автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства.

Дороги будут чистить следующим образом: в первую очередь, дороги федерального и регионального значения; во вторую — дороги межмуниципального значения; и в третью, дороги местного значения с регулярным движением автобусов общего пользования.

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