На трассах Башкирии в зимнее время будет организовано круглосуточное дежурство
В Башкирии готовятся к снежным заносам на дорогах. Так, правительство республики определило порядок работы
В Башкирии готовятся к снежным заносам на дорогах. Так, правительство республики определило порядок работы
Организовать круглосуточное дежурство на трассах поручили Госкомитету РБ по транспорту и дорожному хозяйству вместе с Федеральным Управлением автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства.
Дороги будут чистить следующим образом: в первую очередь, дороги федерального и регионального значения; во вторую — дороги межмуниципального значения; и в третью, дороги местного значения с регулярным движением автобусов общего пользования.