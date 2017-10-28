Изменится схема движения автомобилей в районе северных мостов в Краснодаре с 11 ноября

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

По планам городского департамента транспорта это позволит разгрузить участок дороги и уменьшить пробки. Новая схема заработает в ночь с 10 на 11 ноября, сообщает ИА KrasnodarMediaсо ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

— Этот участок улично-дорожной сети города — в числе самых загруженных автомобильным транспортом, особенно в утренние и вечерние часы. Новая схема разработана совместно с ГИБДД и по оценке специалистов позволит уменьшить здесь заторовые ситуации, — сказал заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов.

На ул. Передовой на участке от ул. им. Филатова до Северной движение будет организовано в три полосы по направлению к ул. Северной и по одной полосе от ул. Северной (сейчас движение организовано по две полосы в каждую сторону). При этом из трех полос с левой и со средней будет разрешен поворот налево, на ул. Северную, с правой — будет действовать режим постоянно разрешенного поворота на Северный путепровод при движении в центр города.

По словам Владимира Архипова, эти изменения планируются для того, чтобы уменьшить пробки в районе табачной фабрики. Также с этой целью на перекрестке Северная — Передовая будет запрещен разворот при движении к Северному путепроводу, а по ул. Передовой со стороны МЖК выезд на ул. Северную будет разрешен только налево или направо.