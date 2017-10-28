Изменится схема движения автомобилей в районе северных мостов в Краснодаре с 11 ноября
В Краснодаре будет изменена схема организации дорожного движения в районе пересечения ул. Северной — Школьной — им. Филатова и в районе табачной фабрики.
В Краснодаре будет изменена схема организации дорожного движения в районе пересечения ул. Северной — Школьной — им. Филатова и в районе табачной фабрики.
По планам городского департамента транспорта это позволит разгрузить участок дороги и уменьшить пробки. Новая схема заработает в ночь с 10 на 11 ноября, сообщает ИА KrasnodarMediaсо ссылкой на
— Этот участок
На ул. Передовой на участке от ул. им. Филатова до Северной движение будет организовано в три полосы по направлению к ул. Северной и по одной полосе от ул. Северной (сейчас движение организовано по две полосы в каждую сторону). При этом из трех полос с левой и со средней будет разрешен поворот налево, на ул. Северную, с правой — будет действовать режим постоянно разрешенного поворота на Северный путепровод при движении в центр города.
По словам Владимира Архипова, эти изменения планируются для того, чтобы уменьшить пробки в районе табачной фабрики. Также с этой целью на перекрестке Северная — Передовая будет запрещен разворот при движении к Северному путепроводу, а по ул. Передовой со стороны МЖК выезд на ул. Северную будет разрешен только налево или направо.
Что касается ул. им. Филатова, то на подъезде к перекрестку с ул. Школьной по этой улице движение будет разрешено только налево на ул. Школьную. Это должно улучшить дорожную ситуацию на перекрестке улиц Северной, Школьной и им. Филатова, — сообщает