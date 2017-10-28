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09:22 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске открыли первый в стране детский технопарк

Со сцены в зал прыгают радиоуправляемые машинки, дроны спускают с потолка красную ленточку, которую вот-вот торжественно перережут, а главные звезды встречи — огромные роботы-трансформеры. Кажется, будущее действительно наступило, — то и дело ловили себя на мысли корреспонденты СБ, наблюдая за открытием первого в стране детского центра инновационных практик Технопрорыв.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Вчера современная площадка для юных изобретателей распахнула свои двери в стенах столичного Дворца детей и молодежи. Любопытный факт: появиться технопарку для школяров помогли деньги, собранные во время одного из субботников.

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Роботы-трансформеры стали звездами церемонии открытия технопарка.

Да, дополнительное образование может быть и таким. Технологичным, современным, способным выделить начинающие таланты в ИТ-сфере, инженерии, дизайне и архитектуре. А главное, у школьников появилась возможность воплощать свои идеи в жизнь на оборудовании, которое они видят в кино. В четырех лабораториях разместились станки для лазерной резки и гравировки, 3D-фрезеры, вакуумно-формовочные установки и, конечно же, 3D-принтер. Хочешь — осваивай программирование, робототехнику и радиоэлектронику, а хочешь — креативную архитектуру и дизайн, в том числе постигая секреты виртуальной реальности. Еще одна фишка — еженедельное изучение английского языка со специализацией по выбранному направлению. При этом каждый ребенок может остановиться на максимально удобном формате занятий: годовые программы (от года до трех лет), интенсивы на время каникул, открытые лекции, воркшопы, мастер-классы, хакатоны. Согласитесь, удобно.

— Я давно увлекаюсь роботами и хочу стать изобретателем. Буду делать крутые штуки! — сообщает нам один из самых активных участников встречи Данила Сеньков, второклассник минской гимназии № 15.

Секрет управления дроном от Жени Миронова — сила мысли.

А мы наблюдаем, как ловко управляет дроном другой любитель техники — третьеклассник Женя Миронов.

— Какие магические заклинания нужно выучить, чтобы так классно дрон летал? — спрашиваем у сосредоточенного Жени.

— Никакой магии! Только сила мысли!

Часть работ юных изобретателей показали на выставке.

Создатели технопарка уверены: эта площадка станет прекрасной возможностью проявить свои таланты. Но чтобы вырасти до профессионала в технике, работать ребятам придется много, отмечает заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич:

— По одним подсчетам, потратить нужно как минимум 10 тысяч часов! Только тогда станешь настоящим профессионалом. И чем раньше начнешь, тем лучше. Символично, что центр открылся в преддверии каникул, когда у ребят есть возможность больше времени посвятить любимому делу.

С виртуальной реальностью учиться интереснее.

О том, что стране необходим детский технопарк, говорили давно. Отмечал это и министр образования во время недавнего визита в Калининград, где нашу делегацию пригласили в местный технопарк Кванториум, который открыли всего полгода назад. Тогда Игорь Карпенко заметил, что в Беларуси сегодня есть такие площадки при вузах, есть бизнес-инкубаторы, в том числе молодежный в Минске, а вот полноценного детского технопарка нет. Разве что активно развиваются ресурсные центры (сегодня их уже 40), где учащиеся образовательных учреждений могут знакомиться с работой современной техники, машин, станков. Кстати, на их базе планируют открывать и другие подобные технопарки, чтобы заинтересовать школьников наукой и технологиями. Станет ли Технопрорыв тем самым недостающим кирпичиком? На этот вопрос со временем ответят сами ребята.

pasiyak@sb.by.

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