В Минске открыли первый в стране детский технопарк
Со сцены в зал прыгают радиоуправляемые машинки, дроны спускают с потолка красную ленточку, которую
Со сцены в зал прыгают радиоуправляемые машинки, дроны спускают с потолка красную ленточку, которую
Вчера современная площадка для юных изобретателей распахнула свои двери в стенах столичного Дворца детей и молодежи. Любопытный факт: появиться технопарку для школяров помогли деньги, собранные во время одного из субботников.
Да, дополнительное образование может быть и таким. Технологичным, современным, способным выделить начинающие таланты в
— Я давно увлекаюсь роботами и хочу стать изобретателем. Буду делать крутые штуки! — сообщает нам один из самых активных участников встречи Данила Сеньков, второклассник минской гимназии № 15.
Секрет управления дроном от Жени Миронова — сила мысли.
А мы наблюдаем, как ловко управляет дроном другой любитель техники — третьеклассник Женя Миронов.
— Какие магические заклинания нужно выучить, чтобы так классно дрон летал? — спрашиваем у сосредоточенного Жени.
— Никакой магии! Только сила мысли!
Часть работ юных изобретателей показали на выставке.
Создатели технопарка уверены: эта площадка станет прекрасной возможностью проявить свои таланты. Но чтобы вырасти до профессионала в технике, работать ребятам придется много, отмечает заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич:
— По одним подсчетам, потратить нужно как минимум 10 тысяч часов! Только тогда станешь настоящим профессионалом. И чем раньше начнешь, тем лучше. Символично, что центр открылся в преддверии каникул, когда у ребят есть возможность больше времени посвятить любимому делу.
С виртуальной реальностью учиться интереснее.
О том, что стране необходим детский технопарк, говорили давно. Отмечал это и министр образования во время недавнего визита в Калининград, где нашу делегацию пригласили в местный технопарк Кванториум, который открыли всего полгода назад. Тогда Игорь Карпенко заметил, что в Беларуси сегодня есть такие площадки при вузах, есть
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