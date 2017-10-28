СМИ: Барак Обама выступит в качестве присяжного в суде

Источник: AP 2017

Издание отмечает, что у политика есть недвижимость в Чикаго, следовательно, он имеет право быть присяжным в Иллинойсе.

«Он (Обама) дал предельно ясно понять, что, присутствуя на процессе, он исполнит свой долг гражданина и жителя (города)», — приводит издание слова судьи, который подчеркнул, что будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности экс-президента. Информации, в каком именно судебном процессе примет участие Обама, не приводится.

В разные годы в этом округе присяжными были известная телеведущая Опра Уинфри и киноактер Мистер Ти, а также несколько губернаторов и мэров.