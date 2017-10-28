Хабаровская епархия начала собирать деньги на покупку еды для бездомных
Помочь нуждающимся могут все жители края.
Помочь нуждающимся могут все жители края.
Социальный отдел Хабаровской епархии запустил проект по сбору средств на покупку продуктов для нуждающихся. Перечислить деньги можно на площадке народного финансирования «Начинание», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Накормить голодного — не самое ли важное дело милосердия? И, как вы знаете, этим и занимается наш гуманитарный склад, созданный для помощи самым малообеспеченным. Здесь нуждающиеся бесплатно получают продуктовые наборы. Приглашаем всех принять посильное участие в добром деле и поддержать этот важный проект», — говорит организатор проекта Анна Радькова.