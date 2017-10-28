Панды оказались выходцами из Европы
Медведь, сильно напоминавший современную панду, обитал на территории Венгрии 10 млн лет назад. У европейских предков бамбуковых мишек даже был похожий рацион, выяснили палеоантропологи из Канады.
Медведь, сильно напоминавший современную панду, обитал на территории Венгрии 10 млн лет назад. У европейских предков бамбуковых мишек даже был похожий рацион, выяснили палеоантропологи из Канады.
Гигантская панда (Ailuropoda melanoleuca) встречается только в лесных горных хребтах в центральном Китае. Очаровательные мишки поедают бамбуковые листья и стебли, несмотря на то, что их пищеварительная система такая же, как и у плотоядных животных.
Никто не знает, как эволюционировали гигантские панды. За время их изучения специалистам редко попадались ископаемые далеких предков тростниковых медведей, поэтому происхождение этого вида также горячо обсуждается, как и эволюция человека.
Палеоантрополог Дэвид Беган из Университета Торонто откопал останки зубов недалеко от поселка Рудабанья в Венгрии. На этом участки ранее нашли останки рудапитекуса, возможного предка африканских обезьян и древних людей.
Беган
Команда сравнила форму, структуру и степень износа ископаемых с зубами всех известных медведей. Выяснилось, что зубы действительно принадлежали растительноядным медведям, которые были похожи на современных панд. Венгерский вновь обнаруженный вид ученые назвали Miomaci panonnicum и окрестили «двоюродным братом» современных
Их эволюционная дорога разделилась в миоцене, когда тропические леса начали исчезать на территории Европы, передает New Scientist.
Например, останки еще одного предка тростниковых китайских медведей были найдены в Испании, и окаменелостям не менее 11,6 млн лет. Самым древним останкам панд, что нашлись на территории Китая, не более 8 млн лет.
Ученые считают венгерскую находку еще одним доказательством европейского происхождения панд. При этом прямая линия большой панды все равно остается азиатской, хотя и связана с древними европейскими предками, которые уже давно и категорически вымерли.