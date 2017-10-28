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09:51 (мск), источник: Моя Планета

Панды оказались выходцами из Европы

Медведь, сильно напоминавший современную панду, обитал на территории Венгрии 10 млн лет назад. У европейских предков бамбуковых мишек даже был похожий рацион, выяснили палеоантропологи из Канады.

Источник: Reuters

Гигантская панда (Ailuropoda melanoleuca) встречается только в лесных горных хребтах в центральном Китае. Очаровательные мишки поедают бамбуковые листья и стебли, несмотря на то, что их пищеварительная система такая же, как и у плотоядных животных. Черно-белые медведи являются единственными выжившими членами подсемейства Ailuropodinae и частью более крупного семейства медвежьих.

Никто не знает, как эволюционировали гигантские панды. За время их изучения специалистам редко попадались ископаемые далеких предков тростниковых медведей, поэтому происхождение этого вида также горячо обсуждается, как и эволюция человека.

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Палеоантрополог Дэвид Беган из Университета Торонто откопал останки зубов недалеко от поселка Рудабанья в Венгрии. На этом участки ранее нашли останки рудапитекуса, возможного предка африканских обезьян и древних людей.

Беган вообще-то искал не зубы панд, а останки гоминидов, но судьба распорядилась иначе. Находку ученый опознал на месте, но на всякий случай заручился экспертным мнением коллеги из Франции, а затем обратился к коллегам из Эквадора.

Команда сравнила форму, структуру и степень износа ископаемых с зубами всех известных медведей. Выяснилось, что зубы действительно принадлежали растительноядным медведям, которые были похожи на современных панд. Венгерский вновь обнаруженный вид ученые назвали Miomaci panonnicum и окрестили «двоюродным братом» современных черно-белых мишек.

Их эволюционная дорога разделилась в миоцене, когда тропические леса начали исчезать на территории Европы, передает New Scientist.

Теперь панды обитают в основном в Китае, однако родом они из Европы.
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Например, останки еще одного предка тростниковых китайских медведей были найдены в Испании, и окаменелостям не менее 11,6 млн лет. Самым древним останкам панд, что нашлись на территории Китая, не более 8 млн лет.

Ученые считают венгерскую находку еще одним доказательством европейского происхождения панд. При этом прямая линия большой панды все равно остается азиатской, хотя и связана с древними европейскими предками, которые уже давно и категорически вымерли.

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