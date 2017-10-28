МЧС предупредило о гололеде в Москве

Спасатели со ссылкой на данные метеорологов предупреждают, что в Москве и в Московской области осадки ожидаются уже в ближайшие часы. «В ближайший час с сохранением утром и днем 28 октября местами в Москве и Московской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, местами гололедица», — сообщили в ведомстве.