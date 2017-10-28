Тихоновецкий хочет выиграть с «Лучом» Кубок России

По словам Александра Тихоновецкого, в команде все восприняли слова главного тренера больше как шутку. «Понятно, что мы будем бороться в каждом матче и отдадим все силы для победы, но надо оценивать реальность адекватно. Никто иллюзий на будущее не строит».

При этом, Александру Тихоновецкому хочется, чтобы какой-то европейский клуб приехал во Владивосток. «Я верю, что мы можем пробиться в еврокубки. Осталось всего-то выиграть Кубок России. “Луч-Энергия” попробует победить в следующем кубковом матче, ведь “Тосно” команда, с которой можно играть», — сказал Александр Тихоновецкий.

25 октября на стадионе «Динамо» «Луч-Энергия» сенсационно обыграл красноярский «Енисей» в матче 1/8 финала Кубка России со счётом 2: 1. За выход в полуфинал «Луч-Энергия» поборется с клубом высшего дивизиона российского футбольного чемпионата — «Тосно». Матч состоится на выезде 28 февраля 2018 года.

Напомним, что Александр Тихоновецкий — в прошлом культовый нападающий легендарного состава «Луча-Энергии», занявшего 7 место в высшей лиге российского футбола, и обыгрывавшего все сильнейшие команды страны. В 2006 году игрок был дисквалифицирован на 8 месяцев за употребление неполезных веществ. На тему этих событий группа «Стоматолог и Фисун» записала песню «Тихоновецкий» с припевом «Тихоновецкий, зажег не по детски!» и куплетом «Гус Хиддинк заявил на одном канале: С Тихоновецким мы б еврокубок взяли». А, может, и вправду возьмет? Если не игрок, то как тренер?