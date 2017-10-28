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14:30 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Раньше срока получат пенсии некоторые жители Кубани в ноябре

В Краснодарском крае в связи с празднованием Дня народного единства скорректирован график выдачи пенсионных и социальных выплат в почтовых отделениях.

Источник: KrasnodarMedia.su

Те, кто получает пенсию 3, 4, 5 и 6 ноября, пенсии доставят 2 и 3 ноября. Далее порядок доставки пенсионных выплат остается без изменений, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Доставка пенсионных и других социальных выплат с учетом трехдневных каникул в начале ноября будет осуществляться заранее: пенсию за 3 и 4 ноября можно будет получить 2 ноября, а за 5 и 6 ноября — 3 ноября.

Далее выплата и доставка пенсий будет производится сотрудниками почты в соответствии с обычным графиком.

Порядок доставки пенсий и других социальных выплат через банковские учреждения не меняется.

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