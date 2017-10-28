Раньше срока получат пенсии некоторые жители Кубани в ноябре

Источник: KrasnodarMedia.su

Те, кто получает пенсию 3, 4, 5 и 6 ноября, пенсии доставят 2 и 3 ноября. Далее порядок доставки пенсионных выплат остается без изменений, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Доставка пенсионных и других социальных выплат с учетом трехдневных каникул в начале ноября будет осуществляться заранее: пенсию за 3 и 4 ноября можно будет получить 2 ноября, а за 5 и 6 ноября — 3 ноября.

Далее выплата и доставка пенсий будет производится сотрудниками почты в соответствии с обычным графиком.