В суд поступило уголовное дело о «добрушской» автопирамиде

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По версии следствия, 54-летний житель районного центра Виктор Д. обманом завладел автомобилями более 60 человек почти на 300 тысяч рублей. Схема, которую выстроил экс-предприниматель, оказалась на практике действенной и эффективной. Правда, до поры до времени.

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35 ТОМОВ автомобильной аферы, охватившей десятки регионов страны: Гомель, Рогачев, Минск, Слуцк, Ивье, Марьина Горка… Впрочем, начиналась она не с этого. У будущей мошеннической эпопеи была небольшая предыстория. О ней рассказывает старший следователь Гомельского областного управления Следственного комитета Денис КОЦУР (на снимке):

— В 2009 году обвиняемый, будучи предпринимателем, занялся пассажирскими автоперевозками в Добруше. Под дело взял банковские кредиты и приобрел технику. Вскоре принялся занимать крупные суммы у знакомых предпринимателей в Гомеле. Предлог — развитие бизнеса. Но на самом деле погашал кредиты. Кстати, с банками он полностью рассчитался. Позже — в 2014-м — закрыл предпринимательство, продал автобусы, однако людей, которые ему одалживали немалые суммы, оставил практически ни с чем.

Не сказать, что товарищи по бизнесу сей факт просто проглотили. Деньги огромные. Назанимал в общей сложности около 83 тысяч рублей. Поэтому были попытки написать заявление в милицию. Но Виктор старался находить общий язык. Едва требования приобретали угрожающие нотки, как он либо отдавал символическую сумму в зачет долга, либо включал силу убеждения: мол, едва выберусь из трудностей, верну сполна. Одни верили, другие махнули рукой.

Но Виктор, хоть и попал в патовую ситуацию, уже спустя год после закрытия автоперевозок занялся еще более сомнительным проектом — продажами автомобилей. Один из потерпевших, житель города Марьина Горка Минской области, так вспоминает недобрую встречу:

— В прошлом году я разместил в интернете объявление о продаже своего автомобиля Опель-Астра. Машина уже хорошо побегала. Просил немного — тысячу долларов. Покупателей долго не было. Но вот звонок. Мужчина из Гомельской области заинтересовался моей машиной. Договорились о встрече. В сентябре он приехал. Прямо сказал, что у него сейчас нет денег. Зато готов нотариально оформить договор займа на эту сумму, которую обязуется вернуть в ближайшие месяцы. Лично я не увидел в этом никакого подвоха. Наоборот, человек сам заинтересован в надежности сделки. Поэтому согласился. Правда, когда истек оговоренный срок, деньги за машину он так и не отдал.

По подобной схеме Виктор Д. работал практически со всеми потерпевшими. Он активно пользовался соцсетями, где находил объявления о продаже бэушных машин. В основном подбирал недорогие модели — до 2 тысяч долларов, которые уж точно не расходились как горячие пирожки. Их владельцы месяцами ждали покупательского интереса. Поэтому, когда появлялся клиент, хозяева без сомнения соглашались на сделку: Виктору — авто, а им через 3—4 месяца — деньги. Однако последнее звено постоянно давало сбой. Денис Коцур добавляет подробности:

— Он мог заплатить небольшой аванс при заключении займа. Но, как правило, делал это редко. Если владелец машины был настойчив и начинал ему названивать, мог перечислить на карточку небольшую сумму для погашения долга. Однако полностью ни с кем так и не рассчитался.

СРЕДИ модельного ряда дешевых машин была и одна презентабельная. В Минске добрушанин нашел Вольво, которую владелец продавал за 7 тысяч долларов. Виктор уговорил его оформить рассрочку на 7 месяцев. После хозяин иномарки с огромным трудом смог вернуть только 3 тысячи из причитавшейся ему суммы.

Куда же девались автомобили? Хороший вопрос. Доподлинный ответ на него следствию пришлось искать несколько месяцев. Аферист их перепродавал перекупщикам на авторынках Минска. Правда, имена-фамилии не конкретизировал. Мол, уже не помню, не знаю. В своих показаниях уточнял, что был вынужден отдавать им машины дешевле, чем покупал, порой тратился на ремонт изношенной техники перед тем, как ее предложить…

Оттуда уже автомобили расходились вполне законным путем новым владельцам. Не ведая плохой истории приобретения, люди даже оформляли кредиты, чтобы обзавестись старенькими авто, — кому-то на работу ездить, кому-то возить детей в сад и школу… Кстати, сам мастер перепродаж на этом не сильно разбогател. Во всяком случае, огромных накоплений у него не нашли.

Тем временем предел терпения бывших владельцев автомобилей, оставшихся в итоге и без денег, и без машин, преодолел критическую отметку. Одна из потерпевших организовала группу обиженных в соцсетях. Первые уголовные дела по фактам мошенничества возбудила прокуратура Слуцка, в это же время дела возбудили и в Гомеле. Вскоре их объединили и передали в Гомельское областное управление Следственного комитета. Поначалу это было 17 потерпевших. Уже по результатам следственной работы установили более 60 человек, которые лишились авто с легкой руки жулика. Это удалось после того, как подняли документацию службы принудительного исполнения наказания Добрушского района — сюда обращались потерпевшие, имея на руках договоры займов, заключенные с Виктором.

Теперь у людей появился шанс, что машины вернутся. Во всяком случае, благодаря настойчивой, кропотливой работе следователей на просторах страны удалось разыскать около 50 незаконно проданных автомобилей. В скором времени их судьбу будет решать суд.

КСТАТИ, Виктор Д., обвиняемый в крупном мошенничестве, на этапе расследования своей вины не признал. Объяснял все рисками предпринимательства. Затеял дело, но не получилось. Оставил людей ни с чем? Так от этого, к сожалению, никто не застрахован.