Жлобинская мастерица Татьяна Кривенкова материалы для коллекций одежды заготавливает прямо в поле

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Все чаще на модных показах можно встретить коллекции с этническими элементами — орнаментом, вышивкой, природными материалами. Национальные мотивы ныне в тренде. К народным изюминкам в дизайне одежды обратилась и руководитель кружка саломоплетения Жлобинского городского центра творчества детей и молодежи Эврика Татьяна Кривенкова.

Мастер вместе со школьницами создает уникальные коллекции современных нарядов, а материалы для их украшения берет… из природы. С соломкой, которой декорирует платья, пальто, блузы, помогают сельхозпредприятия района. Комплекты претендуют на уникальность — в подобной технике вышивки одежды не работает ни один мастер в Гомельской области.

Читайте также В Минске открыли первый в стране детский технопарк

В семье жлобинчанки рукоделием занимались все. Вот и Татьяна, еще в пятилетнем возрасте, освоила азы шитья и вязания. После школы окончила курсы портного, затем Гомельское училище бытового обслуживания, где получила специальность вязальщицы и вышивальщицы. Все это пригодилось в жизни. В гардеробе у местной умелицы все наряды ручной работы — кардиганы, свитера, блузки и даже вечерние платья:

— Профессиональные навыки экономят семейный бюджет. Если, например, приближается какой-нибудь праздник, а наряда на выход нет, тут же берусь за дело. Ищу подходящую ткань, выбираю фасон и сажусь за работу. В итоге выходное платье обходится примерно в 5—10 рублей. Для современных модниц подобная стоимость нереальна. Для полноты образа мастерю бижутерию, шью сумку, вяжу шляпку — и наряд готов. Остается лишь купить обувь и колготки.

То же касается и повседневных вещей. В арсенале у Татьяны Кривенковой не только швейная, но и две вязальные машины. Поэтому гардероб можно обновлять чаще, чем это делают дизайнеры модных домов. Однако в стиле мастер придерживается классики. Правда, комплекты все равно получались единственными в своем роде — ручная работа, на улице подобного не встретишь. В первую очередь из-за того, что техник шитья и вязания несметное количество. Образование как раз и помогло ими овладеть. Видя на фотографии какую-либо одежду, Татьяна без выкроек и чертежей может с легкостью воспроизвести все детали. С приходом в центр творчества у мастерицы появилось еще одно необычное увлечение, которое теперь стало авторским стилем местного дизайнера — соломоплетение. Его использует для украшения… одежды.

Ремеслом Татьяна заинтересовалась еще в школе, где на учебно-производственном комбинате обучали необычной профессии — инкрустации соломкой. Занятия так увлекли школьницу, что та купила книгу, где были описаны способы создания сувениров, поделок, статуэток из природного материала. Правда, художественная вышивка в пособии представлена не была. Ее Татьяна освоила спустя десять лет, когда в 2000 году и пришла в центр. Вместе с детьми методом проб и ошибок учились тонкому ремеслу. Оказалось, в подобной технике — вышивке соломкой — работает только одна мастерица из Мозырского района. Причем вышивку использует лишь для создания панно. Применять ее в одежде — ноу-хау самой Татьяны.

Первую коллекцию нарядов Соломенное чудо, которая была представлена на районном конкурсе модельеров, Татьяна вместе с участницами кружка соорудила из мешковины. Удлиненные сарафаны и белые рубашки — прямая отсылка к народным мотивам. В таком стиле студия работает и сейчас:

— Этнические элементы хорошо сочетаются с модными нарядами. Поэтому при разработке коллекций, которые представляем на областном конкурсе юных модельеров Разноцветная мозаика, выбираем современные модели. Девочки сами определяются с фасонами по душе, украшениями. Единственное правило — декор должен быть из соломки. Ведь если придерживаться принципа аутентичности, материал необходим доступный и натуральный.

Кстати, чтобы соломки хватило на сезон, заготовить ее нужно ни много ни мало — 40 (!) снопов. Откуда брать? Здесь навстречу идут местные сельхозпредприятия района — с ними центр заключает договоры. Заготовкой занимаются сами кружковцы, на велосипеды — и в поля. Бережно уложенная в снопы, солома хранится до следующего года.

Чтобы создать коллекцию из десяти комплектов, уходит немало времени. Для начала нужно сделать эскиз, выкроить и сшить наряд. На это отводится около месяца, ведь всю работу дети выполняют самостоятельно. Затем декор. Кропотливый процесс может занять несколько месяцев. Одно дело просто подготовить материал, другое —сплести узор, который потом выкладывается на ткань. Но затраченные силы того стоят — аппликация смотрится выигрышно: соломка придает блеск. Правда, такие костюмы недолговечны. Чего не скажешь об аксессуарах: ремни, шляпки, обручи — вещи практичные. Они-то и дополняют образ.

Сейчас в коллекции Татьяны около двух десятков линий конкурсной одежды. С ней педагог вместе с участницами кружка выступают как в Жлобине на районных праздниках, так и на фестивалях в Гомеле. Показы местного дизайнера проходят на ура — одежда нравится тем, кто предпочитает классику, и тем, кто следует за спортивной или авангардной модой. В любом комплекте своя изюминка — оригинальная вышитая манишка или пояс, часто — воротник-стойка. В этом и проявляется характер традиционной белорусской одежды.