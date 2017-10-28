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11:03 (мск), источник: Actualitati.md

В национальный день озеленения в Молдове высадят 3 млн деревьев

Сегодня, 28 октября, по всей территории Республики Молдова пройдет посадка кустарников и деревьев, общее число которых составит около трех миллионов. Высадка саженцев проходит в рамках Национального дня озеленения в Молдове.

Источник: Actualitati.md

В этих целях был разработан специальный план действий, детально расписывающий каким образом пройдет высадка деревьев в государственном лесном фонде. Известно, что саженцы будут высажены на площади в 555 га, и еще на 250 га специалисты проведут работы по восстановлению растений.

Отмечается, что весной этого года уже проходили подобные мероприятия, но в меньшем масштабе: были обработаны 394 га, а в 2,6 тыс. га лесов оказана поддержка естественному восстановлению.

Организаторы события призывают граждан, центральные и местные власти всех уровней принять участие в кампании, чтобы высадить деревья в государственном лесном фонде.

Отметим, что Национальный день озеленения проводится согласно президентскому указу с 1995 года.

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