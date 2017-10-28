В национальный день озеленения в Молдове высадят 3 млн деревьев

Источник: Actualitati.md

В этих целях был разработан специальный план действий, детально расписывающий каким образом пройдет высадка деревьев в государственном лесном фонде. Известно, что саженцы будут высажены на площади в 555 га, и еще на 250 га специалисты проведут работы по восстановлению растений.

Отмечается, что весной этого года уже проходили подобные мероприятия, но в меньшем масштабе: были обработаны 394 га, а в 2,6 тыс. га лесов оказана поддержка естественному восстановлению.

Организаторы события призывают граждан, центральные и местные власти всех уровней принять участие в кампании, чтобы высадить деревья в государственном лесном фонде.