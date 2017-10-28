Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов
Инвестор Дженнифер Форстад отметила, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Инвестор Дженнифер Форстад отметила, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Эксперт констатировала, что в последнее время новые изобретения и разработки появлялись все быстрее. По мнению Форстад, одним из последующих этапов развития в технологической сфере может стать «вживление небольших устройств прямо в наши тела».
«Это кажется неправдоподобным», — отметила инвестор. Вместе с тем эксперт напомнила, что американский предприниматель Илон Маск уже содействовал созданию в США новой компании, Neuralink, которая, по мнению Форстад, будет работать в этой сфере. «Думаю, появятся и другие компании», — добавила она.
«Даже идея того, что можно вживить устройство в мозг, в голову, в тело у некоторых вызывает ужас», — сказала она. При этом эксперт подчеркнула, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
«То, что сначала может показаться страшным, может открыть новые возможности», — добавила Форстад. Она отметила важность того, чтобы люди получали соответствующее образование, в рамках которого им бы разъяснялось, безопасно ли пользоваться теми или иными новыми технологиями.
О компании Neuralink
О создании компании Neuralink при содействии Маска сообщила в марте газета The Wall Street Journal. Фирма была зарегистрирована в штате Калифорния в июле 2016 года. В материале отмечалось, что Маск может в будущем частично финансировать работу компании, а также войти в ее руководство.
Предполагается, что сделать это будет возможно с помощью очень маленьких электродов, подключаемых напрямую к мозгу.
Как отмечало издание, по мнению основателей Neuralink, в перспективе данные методы позволят лечить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию или паралич, а также расширить возможности человеческого интеллекта, к примеру, ускорить мыслительные процессы. В прошлом Маск неоднократно указывал на перспективность технологий такого рода.