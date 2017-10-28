Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Создание гаджетов, предназначенных для вживления непосредственно в организм человека, может стать одним из последующих этапов технологического развития и вызвать интерес со стороны бизнеса. Такое мнение выразила в пятницу на проходящем в Нью-Йорке деловом форуме Global Synergy Forum американский инвестор и предприниматель Дженнифер Форстад, специализирующаяся на работе в сфере инноваций.

Эксперт констатировала, что в последнее время новые изобретения и разработки появлялись все быстрее. По мнению Форстад, одним из последующих этапов развития в технологической сфере может стать «вживление небольших устройств прямо в наши тела».

«Это кажется неправдоподобным», — отметила инвестор. Вместе с тем эксперт напомнила, что американский предприниматель Илон Маск уже содействовал созданию в США новой компании, Neuralink, которая, по мнению Форстад, будет работать в этой сфере. «Думаю, появятся и другие компании», — добавила она.

Форстад признала, что скачки в развитии технологий всегда взывают у людей страх и беспокойство.

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«Даже идея того, что можно вживить устройство в мозг, в голову, в тело у некоторых вызывает ужас», — сказала она. При этом эксперт подчеркнула, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».

«То, что сначала может показаться страшным, может открыть новые возможности», — добавила Форстад. Она отметила важность того, чтобы люди получали соответствующее образование, в рамках которого им бы разъяснялось, безопасно ли пользоваться теми или иными новыми технологиями.

О компании Neuralink

О создании компании Neuralink при содействии Маска сообщила в марте газета The Wall Street Journal. Фирма была зарегистрирована в штате Калифорния в июле 2016 года. В материале отмечалось, что Маск может в будущем частично финансировать работу компании, а также войти в ее руководство.

Главным направлением работы компании, как ожидается, станет разработка технологий, позволяющих считывать данные с мозга человека и записывать их на цифровые носители, а также осуществлять обратную операцию.

Предполагается, что сделать это будет возможно с помощью очень маленьких электродов, подключаемых напрямую к мозгу.