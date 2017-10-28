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10:45 (мск), источник: Sputnik.md

Сегодня Молдова прощается с летчиками, погибшими в Кот-д’Ивуаре

Частная авиакомпания Valan International Cargho Charter организовала церемонию прощания с четырьмя членами экипажа, погибшими в результате авиакатастрофы, произошедшей в Африке.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Сегодня, в субботу, 28 октября, в Молдове прощаются с четырьмя погибшими членами экипажа самолета, потерпевшего крушение 14 октября в Кот Д’Ивуаре.

Катастрофа произошла утром 14 октября грузовой самолет упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане. Погибли четверо граждан Молдовы. Еще шесть человек пострадали, включая двоих граждан Молдовы и четырех французов.

Самолет частной авиакомпании был приглашен армией Франции в рамках антитеррористической операции. По предварительной версии, причина крушения судна — плохие метеоусловия.

В списке погибших — командир экипажа Евгений Литовка, второй пилот Александр Шиканов, бортмеханик Павел Беседин и инженер Дмитрий Мельничук. Все они будут похоронены в Кишиневе на кладбище Святого Лазэра, отмечает Sputnik.md.

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