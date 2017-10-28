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11:11 (мск), источник: Noi.md

Юрий Рошка собирается завести 9 детей

Бывший лидер ХДНП, журналист Юрий Рошка собирается завести 9 детей, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Об этом он заявил среди прочего, выступая в ходе телевизионной передачи «Век абсурда».

Говоря о своей семье, Юрий Рошка отметил, что у него пока трое детей, выразив надежду на то, что возможно будут еще.

«У одного моего американского друга есть 9 детей, у грузинского — 8. У меня пока только трое, как было. Возможно, еще будут, кто знает», — сказал Юрий Рошка.

«У вас есть, к чему стремится. Ждем. Тогда ждем», — отметила ведущая Инесса Дерменжи.

«Ну, да. Хороший будет фрагмент нашей передачи. Думаю, что это процитируют: «Юрий Иванович собирается завести девять детей», — пошутил Юрий Рошка.

«Может быть и больше? Кто знает», — заметила ведущая.

«Да, да», — ответил известный политик и журналист.

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