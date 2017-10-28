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11:06 (мск), источник: Publika.md

Министерство здравоохранения приобретёт 60 новых машин скорой помощи

60 новых машин скорой помощи приобретёт министерство здравоохранения. До конца года их распределят по районным больницам.

Источник: Publika.md

Это предусмотрено в Национальной программе развития службы скорой медицинской помощи на 2016−2020 годы.

На покупку машин выделили 40 миллионов леев. В конце ноября объявят тендер.

Последний раз Служба скорой медицинской помощи получила десять новых машин в 2015 году. Транспорт предоставила Словакия.

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