Министерство здравоохранения приобретёт 60 новых машин скорой помощи
60 новых машин скорой помощи приобретёт министерство здравоохранения. До конца года их распределят по районным больницам.
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60 новых машин скорой помощи приобретёт министерство здравоохранения. До конца года их распределят по районным больницам.
Это предусмотрено в Национальной программе развития службы скорой медицинской помощи на 2016−2020 годы.
На покупку машин выделили 40 миллионов леев. В конце ноября объявят тендер.
Последний раз Служба скорой медицинской помощи получила десять новых машин в 2015 году. Транспорт предоставила Словакия.