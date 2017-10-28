В Мининформе рассказали, почему в Крыму не работают иностранные сим-карты

«Абонент, приезжающий на территорию другой страны, автоматически начинает разговаривать в любой сети. Для этого должны быть межоператорские соглашения. Компании, осуществляющие свою деятельность на территории Евросоюза и других стран, придерживаются этого правила. Если у них есть прямой запрет — такие соглашения не заключаются. Тогда абоненты испытывают проблемы. Я знаю многие компании, в том числе, немецкие, английские и французские, которые имеют отдельные разрешительные документы на работу с Россией и с Крымом. Однако сим-карты иностранных операторов на сегодняшний день на полуострове не работают. В том числе и из-за санкций», — отметил Яковлев.