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16:53 (мск), источник: РИА Крым

В Мининформе рассказали, почему в Крыму не работают иностранные сим-карты

В Крыму не работают сим-карты иностранных мобильных операторов из-за отсутствия соглашений. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Максим Яковлев.

Источник: РИА "Новости"

«Абонент, приезжающий на территорию другой страны, автоматически начинает разговаривать в любой сети. Для этого должны быть межоператорские соглашения. Компании, осуществляющие свою деятельность на территории Евросоюза и других стран, придерживаются этого правила. Если у них есть прямой запрет — такие соглашения не заключаются. Тогда абоненты испытывают проблемы. Я знаю многие компании, в том числе, немецкие, английские и французские, которые имеют отдельные разрешительные документы на работу с Россией и с Крымом. Однако сим-карты иностранных операторов на сегодняшний день на полуострове не работают. В том числе и из-за санкций», — отметил Яковлев.

В то же время он подчеркнул, что крымчане не испытывают подобных проблем за границей.

«Крымчане, пользующиеся карточками, зарегистрированными в Краснодарском крае, не имеют таких проблем. Они пользуются связью за границей, согласно своему тарифу», — заверил Яковлев.

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