Сегодня Молдова перейдет на зимнее время
В ночь с 28 на 29 октября во всей Молдове часы будут переведены на час назад. Это будет сделано в 4 часа утра, и в итоге жителям нашей страны удастся поспать еще один час.
В ночь с 28 на 29 октября во всей Молдове часы будут переведены на час назад. Это будет сделано в 4 часа утра, и в итоге жителям нашей страны удастся поспать еще один час.
Кроме того, воскресенье, 29 октября, станет на час длиннее: и в этих сутках будет 25 часов.
Перевод часов на час вперед (летнее время) либо назад (зимнее время) осуществляется ежегодно в целях более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение. Делается это во многих странах мира.