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11:07 (мск), источник: Actualitati.md

Сегодня Молдова перейдет на зимнее время

В ночь с 28 на 29 октября во всей Молдове часы будут переведены на час назад. Это будет сделано в 4 часа утра, и в итоге жителям нашей страны удастся поспать еще один час.

Источник: Actualitati.md

Кроме того, воскресенье, 29 октября, станет на час длиннее: и в этих сутках будет 25 часов.

Перевод часов на час вперед (летнее время) либо назад (зимнее время) осуществляется ежегодно в целях более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение. Делается это во многих странах мира.

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