Два дня проката «Матильды»: режиссер Учитель назвал сумму сборов

Вышедший два дня назад в прокат фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» собрал за это время 69 млн рублей. Об этом сам Учитель рассказал РИА Новости во время премьеры киноленты в Берлине. Он отметил, что в планах было собрать как минимум 100 миллионов рублей. По оценке режиссера, сборы могли бы быть больше, если бы картину рекламировали на телевидении. «Должно было быть сто как минимум, я так думаю», — рассказал Учитель.