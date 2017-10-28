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11:12 (мск), источник: BFM.ru

Два дня проката «Матильды»: режиссер Учитель назвал сумму сборов

Он напомнил об отсутствии рекламы этого фильма на телевидении.

Источник: РИА "Новости"

Вышедший два дня назад в прокат фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» собрал за это время 69 млн рублей. Об этом сам Учитель рассказал РИА Новости во время премьеры киноленты в Берлине. Он отметил, что в планах было собрать как минимум 100 миллионов рублей. По оценке режиссера, сборы могли бы быть больше, если бы картину рекламировали на телевидении. «Должно было быть сто как минимум, я так думаю», — рассказал Учитель.

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Режиссер высказал опасение, что сборы после первых выходных резко снизятся из-за отсутствия телерекламы, которая охватывает более возрастную аудиторию.

Эксперты же рынка считают, что антиреклама не нанесла «Матильде» существенного ущерба.

Фильм повествует об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего российского императора Николая II. Против показа картины выступали депутат Госдумы Наталья Поклонская и православные активисты.

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