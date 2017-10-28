Врач молодёжного состава «Пармы» спас пассажира поезда

«С нами в купе ехал мужчина, на вид 65 лет. Мы уже оделись, так как подъезжали к Перми. Наш попутчик вышел из купе и стоял в проходе, смотрел в окно. В какой-то момент мужчина побелел, повалился и упал. Я, естественно, сразу же подошёл к нему. Он был в сознании. Я спросил, что его беспокоит. Он сказал, что у него закружилась голова. Мы подняли мужчину, обеспечили приток свежего воздуха. Под рукой у нас была аптечка и мы дали ему понюхать нашатырного спирта, измерили давление. Мужчина порозовел, пришёл в себя», — рассказал Леонид Сиротин.