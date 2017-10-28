Врач молодёжного состава «Пармы» спас пассажира поезда
Врач молодёжного состава «Пармы» спас пассажира поезда, которому стало плохо. Леонид Сиротин оказал первую помощь мужчине, которому стало плохо.
Врач молодёжного состава «Пармы» спас пассажира поезда, которому стало плохо. Леонид Сиротин оказал первую помощь мужчине, которому стало плохо.
В баскетбольном клубе «Парма» рассказали, что это произошло, когда команда возвращалась из Нижнего Новгорода в Пермь.
«С нами в купе ехал мужчина, на вид 65 лет. Мы уже оделись, так как подъезжали к Перми. Наш попутчик вышел из купе и стоял в проходе, смотрел в окно. В
Доктор настаивал на вызове скорой помощи, но мужчина отказался. Тогда врач и члены команды посадили его в такси, затем обменялись с ним контактами и договорились созвониться. Врачи клуба спасают пассажиров уже не в первый раз. Ранее Андрей Буторин трижды приходил на помощь людям в самолётах.