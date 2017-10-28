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11:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

Врач молодёжного состава «Пармы» спас пассажира поезда

Врач молодёжного состава «Пармы» спас пассажира поезда, которому стало плохо. Леонид Сиротин оказал первую помощь мужчине, которому стало плохо.

В баскетбольном клубе «Парма» рассказали, что это произошло, когда команда возвращалась из Нижнего Новгорода в Пермь.

«С нами в купе ехал мужчина, на вид 65 лет. Мы уже оделись, так как подъезжали к Перми. Наш попутчик вышел из купе и стоял в проходе, смотрел в окно. В какой-то момент мужчина побелел, повалился и упал. Я, естественно, сразу же подошёл к нему. Он был в сознании. Я спросил, что его беспокоит. Он сказал, что у него закружилась голова. Мы подняли мужчину, обеспечили приток свежего воздуха. Под рукой у нас была аптечка и мы дали ему понюхать нашатырного спирта, измерили давление. Мужчина порозовел, пришёл в себя», — рассказал Леонид Сиротин.

Доктор настаивал на вызове скорой помощи, но мужчина отказался. Тогда врач и члены команды посадили его в такси, затем обменялись с ним контактами и договорились созвониться. Врачи клуба спасают пассажиров уже не в первый раз. Ранее Андрей Буторин трижды приходил на помощь людям в самолётах.

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