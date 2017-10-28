В Казани эвакуировали Верховный суд РТ

Источник: vs.tat.sudrf.ru

В 14.00 сотрудники суда и посетители покинули здание и вышли на улицу.

— Целью учений стала организация взаимодействия между службами по достижению слаженности в работе, выработке практических навыков в планировании и реализации мероприятий при возникновении пожара, — отметили в суде.

3 октября волна массовых эвакуаций прошла в Казани. В городе были эвакуированы десятки объектов — здание Госсовета, министерства, школы, детские сады, торговые центры. Анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах продолжали поступали и накануне.