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11:21 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани эвакуировали Верховный суд РТ

Накануне в Казани в Верховном Суде РТ прошла эвакуация, об этом сообщили в самом суде. Данная эвакуация была учебно-тренировочной.

Источник: vs.tat.sudrf.ru

В 14.00 сотрудники суда и посетители покинули здание и вышли на улицу.

 — Целью учений стала организация взаимодействия между службами по достижению слаженности в работе, выработке практических навыков в планировании и реализации мероприятий при возникновении пожара, — отметили в суде.

3 октября волна массовых эвакуаций прошла в Казани. В городе были эвакуированы десятки объектов — здание Госсовета, министерства, школы, детские сады, торговые центры. Анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах продолжали поступали и накануне.

После массовых эвакуаций в Казани в МВД возбудили 150 уголовных дел.

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