С 1 ноября водители должны будут ездить с включёнными фарами круглосуточно

«Административный кодекс не предусматривает штраф для водителей за нарушение этого правила. Однако патрульные инспекторы будут их останавливать и предупреждать, для их же безопасности», — сказала пресс-секретарь НИП Алина Унгез.



А вот водителям, которые не сменят летнюю резину на зимнюю, грозит до тысячи леев штрафа. Однако наказывать автолюбителей будут только в том случае, если на дороге будет снег.