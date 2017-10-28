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11:29 (мск), источник: ТАСС

Новая серия «Простоквашино» выйдет в январе 2018 года

Всего планируется выпустить 30 новых серий мультсериала.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Новая серия известного мультсериала «Простоквашино» по мотивам книг Эдуарда Успенского выйдет в конце января 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

«Первые шесть минут (каждая серия длится шесть минут) будут готовы к концу января 2018 года», — сообщил Машковцев.

Он отметил, что за последние десятилетия технологии шагнули вперед, что не могло не коснуться и анимации.

«Теперь в случае с сериалами — это не анимация, делающаяся по классической технологии, а анимация, делающаяся методами компьютерной графики, но для зрителя она выглядит как классическая рисованная. Застрельщиком в этом деле будет сериал по «Простоквашино» — 30 серий, которые мы делаем в сотрудничестве с Даноном. На нем мы будем пытаться впервые за многие годы возродить конвейерное производство в «Союзмультфильме», — рассказал директор студии.

Что касается персонажей, их аниматоры решили не менять, но некоторые сюжетные линии будут осовременены.
Фильм
8.7
Трое из Простоквашино

«Мы решили, что попытаемся максимально сохранить стиль самого изображения, стиль фонограммы, чтобы между проектами была преемственность», — отметил собеседник агентства. — В свое время «Простоквашино» было очень актуально, для зрителя того времени в нем хорошо отражалась эпоха. В том числе, детские конфликты того времени: что чувствует ребенок, проживающий в то время.

«И сейчас мы поняли, что, в том числе, чтобы сохранить преемственность, как это ни парадоксально, нужно сделать проект снова актуальным, т. е. в этом смысле притянуть его к сегодняшнему дню. Это касается в первую очередь историй, связанных с самим Дядей Федором, с его конфликтами, с его развитием как личности — все это должно быть сопоставимо с теми радостями и сложностями, которые испытывает современный ребенок», — заключил Машковцев.

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