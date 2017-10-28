Новая серия «Простоквашино» выйдет в январе 2018 года
Всего планируется выпустить 30 новых серий мультсериала.
Всего планируется выпустить 30 новых серий мультсериала.
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Новая серия известного мультсериала «Простоквашино» по мотивам книг Эдуарда Успенского выйдет в конце января 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.
«Первые шесть минут (каждая серия длится шесть минут) будут готовы к концу января 2018 года», — сообщил Машковцев.
«Теперь в случае с сериалами — это не анимация, делающаяся по классической технологии, а анимация, делающаяся методами компьютерной графики, но для зрителя она выглядит как классическая рисованная. Застрельщиком в этом деле будет сериал по «Простоквашино» — 30 серий, которые мы делаем в сотрудничестве с Даноном. На нем мы будем пытаться впервые за многие годы возродить конвейерное производство в «Союзмультфильме», — рассказал директор студии.
«Мы решили, что попытаемся максимально сохранить стиль самого изображения, стиль фонограммы, чтобы между проектами была преемственность», — отметил собеседник агентства. — В свое время «Простоквашино» было очень актуально, для зрителя того времени в нем хорошо отражалась эпоха. В том числе, детские конфликты того времени: что чувствует ребенок, проживающий в то время.
«И сейчас мы поняли, что, в том числе, чтобы сохранить преемственность, как это ни парадоксально, нужно сделать проект снова актуальным, т. е. в этом смысле притянуть его к сегодняшнему дню. Это касается в первую очередь историй, связанных с самим Дядей Федором, с его конфликтами, с его развитием как личности — все это должно быть сопоставимо с теми радостями и сложностями, которые испытывает современный ребенок», — заключил Машковцев.