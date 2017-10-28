Апострофы-катастрофы: зачем латинице атавизмы?

Источник: Sputnik

Пользователи соцсетей и СМИ тут же принялись тестировать новый алфавит. Sputnik Казахстан выпустил новости на новой латинице. Получилось непривычно — но вполне читаемо. В проблеме разбиралась колумнист Sputnik Казахстан Ксения Воронина.

Однако читаемо — для кого? Для тех, кто знает, что должно быть написано. При этом первоначально одной из целей принятия нового алфавита была его унификация и глобальная интеграция. Простыми словами — чтобы любой понаехавший в Казахстан иностранец мог прочесть любую вывеску в Казахстане.

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Но выходит, что эта задача провалена, поскольку новый казахский алфавит не соответствует канонам интуитивной транслитерации.

Теперь о функциональности. Российские филологи бьются в истерике, пытаясь спасти букву «ё», от которой отказалось большинство СМИ. До сих пор ведутся споры по поводу употребления этой буквы при выдаче документов. Люди, в именах и фамилиях которых встречается эта буква, испытывают проблемы с тем, что в разных видах документов, и тем более — при транслитерации, написание разнится — то есть получаются два разных человека.

Эту же проблему мы можем получить, когда начнется выдача новых документов. Кстати, шаблон их пока не представлен, и неясно, будет ли в нашем двуязычном удостоверении личности латиницу дублировать кириллица.

И как будет происходить транслитерация казахской латиницы в международных документах. Теперь к будням. Казахскоязычный контент в социальных сетях растет. Но сейчас его буквально лишили главного инструмента — хэштэга. Дело в том, что #-тег не допускает знаков препинания внутри себя. А это значит, что правописание на казахской латинице в социальных сетях будет вынужденно хромать. Людям придется коверкать слова. Об этом предупреждали представители сферы IT, когда шло обсуждение нового алфавита.

Кроме того, апострофы замедляют скорость письма — как от руки, так и набора на клавиатуре. В этой связи в англоязычном сегменте, например, апострофы просто игнорируются. Что тоже приводит к ошибкам: например, в английском языке окончание «s» означает множественное число, а «s» — притяжательное окончание «чье-то». Например «dogs» и «dog’s» — «собаки» и «собачий». Апострофы игнорируются при использовании вспомогательных глаголов: I am — I’m превращается в IM или AM. Людям, особенно тем, кто пишет с мобильных телефонов, так удобнее. Вполне возможно, что на казахском языке для скорости и удобства рядовые пользователи также будут «выкидывать» «закорючку».

А как насчет письма от руки? Для скорости люди пишут без отрыва, на письме рука будет все время «спотыкаться» об апострофы. И они либо модифицируются, либо будут также игнорироваться.

Обсуждая тему латиницы в социальных сетях, я получила справедливый вопрос «Ругать все горазды, а как бы это сделала ты?».

Я подумала секунд пятнадцать. И у меня родился такой ответ.

В интернете люди давно уже пишут латиницей что угодно. Кто-то использует цифры, кто-то диграфы, кто-то те же апострофы. И этим народным опытом можно было бы воспользоваться.

1. Провести «тотальный диктант». Попросить людей набрать несколько казахских текстов (кусок литературного, кусок научного и кусок технического) на латинице. Так, как это им было бы удобно.

2. Опубликовать в соцсетях под одним #-тегом (чтобы можно было легко увидеть все тексты).

3. Попросить других пользователей проверить варианты на читабельность и выставить оценки.

4. Провести то же самое офлайн — в школах, институтах, на предприятиях среди добровольцев. Собрать результаты.

5. Обсудить наиболее удачные и удобные варианты. Вот на этом этапе — как раз с привлечением специалистов. Причем не только филологов, но и обязательно IT-шников и технарей.

6. По итогам принять удобный для всех, проверенный практикой, алфавит.

Озвучив эту мысль в соцсетях, я получила еще один важный пункт.