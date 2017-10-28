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15:55 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области с 29 по 31 октября ожидается ухудшение погоды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 76% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Ветер усилится до 28 м/с, ожидается гроза, ливни и град. Возможен ветровой нагон воды в устье реки Дон, сообщает DonDay.

Жителям региона рекомендовали убрать с балконов вещи, при скачках электричества обесточить приборы. Водителей призвали быть внимательными на дороге.

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