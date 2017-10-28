В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области с 29 по 31 октября ожидается ухудшение погоды.
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В Ростовской области с 29 по 31 октября ожидается ухудшение погоды.
Ветер усилится до 28 м/с, ожидается гроза, ливни и град. Возможен ветровой нагон воды в устье реки Дон, сообщает DonDay.
Жителям региона рекомендовали убрать с балконов вещи, при скачках электричества обесточить приборы. Водителей призвали быть внимательными на дороге.