Часть Симферополя на два дня оставят без света

В эти дни с 8:30 до 17:00 без света останутся абоненты по следующим адресам: ул. Донская 52−54, ул. Куйбышева, 76/57, 105−141, пер. Стрелковый, 24−26, 21/123, ул. Чонгарская, 48−64, 59−73. Это связано с плановым ремонтом, который сотрудники «Крымэнерго» проведут на трансформаторной подстанции ТП-34.