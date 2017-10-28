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17:03 (мск), источник: РИА Крым

Часть Симферополя на два дня оставят без света

30 и 31 октября на некоторых улицах Симферополя будут временно отключать электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: РИА "Новости"

В эти дни с 8:30 до 17:00 без света останутся абоненты по следующим адресам: ул. Донская 52−54, ул. Куйбышева, 76/57, 105−141, пер. Стрелковый, 24−26, 21/123, ул. Чонгарская, 48−64, 59−73. Это связано с плановым ремонтом, который сотрудники «Крымэнерго» проведут на трансформаторной подстанции ТП-34.

Кроме того, 30 октября из-за работ на ТП-112 с 8:30 до 17:00 отключат электроснабжение на ул. Рубцова, 35−41, ул. Смирнова, 14−18, 17−19, ул. Терлецкого, 2−12,1−15, ул. Федотова, 28−52, 21.

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