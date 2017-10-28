Прокуроры Атырау начали изучать новый алфавит на латинице
Прокуроры Атырауской области начали изучать изучать новый казахский алфавит на латинице, передает Tengrinews.kz.
Прокуроры Атырауской области начали изучать изучать новый казахский алфавит на латинице, передает Tengrinews.kz.
27 октября Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. В этой связи, в субботу 28 октября 2017 года в прокуратуре Атырауской области проведены занятия по изучению нового латинского алфавита.
По словам прокурора области Ерната Сыбанкулова, сотрудники государственных органов в первую очередь должны знать новый алфавит, так как именно должностные лица завтра будут принимать граждан, и давать ответы по их обращениям. Поэтому уже сейчас необходимо готовиться к новым требованиям.
«Как представители государства мы твердо, четко и грамотно должны знать латинский алфавит. Переход на латиницу обусловлен современными реалиями, технические особенности коммуникаций указывают нам на необходимость латиницы. Практически весь технологически развитый мир в большей степени использует латиницу», — отметил он.
Нельзя не отметить, что для Казахстана это исторический момент, о необходимости перехода на латиницу с 2025 года Глава государства отмечал еще в 2012 году в Стратегии «Казахстан-2050». Сообщается, что занятие провел декан факультета гуманитарных наук и искусства Атырауского Университета имени Халела Досмухамедова Гульфайруз Кайыргалиевой.
Она рассказала прокурорам об особенностях нового алфавита, об его историческом значении и о прошлом латиницы в жизни казахстанцев. Последовательно прокурорами и дальше будут проводиться такие занятия.