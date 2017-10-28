Прокуроры Атырау начали изучать новый алфавит на латинице

Источник: Tengrinews

27 октября Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. В этой связи, в субботу 28 октября 2017 года в прокуратуре Атырауской области проведены занятия по изучению нового латинского алфавита.

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По словам прокурора области Ерната Сыбанкулова, сотрудники государственных органов в первую очередь должны знать новый алфавит, так как именно должностные лица завтра будут принимать граждан, и давать ответы по их обращениям. Поэтому уже сейчас необходимо готовиться к новым требованиям.

«Как представители государства мы твердо, четко и грамотно должны знать латинский алфавит. Переход на латиницу обусловлен современными реалиями, технические особенности коммуникаций указывают нам на необходимость латиницы. Практически весь технологически развитый мир в большей степени использует латиницу», — отметил он.

Нельзя не отметить, что для Казахстана это исторический момент, о необходимости перехода на латиницу с 2025 года Глава государства отмечал еще в 2012 году в Стратегии «Казахстан-2050». Сообщается, что занятие провел декан факультета гуманитарных наук и искусства Атырауского Университета имени Халела Досмухамедова Гульфайруз Кайыргалиевой.