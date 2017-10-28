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11:57 (мск), источник: ЕАН

Авиакомпания Nordwind вводит регулярные рейсы из Минеральных вод в Екатеринбург

Авиакомпания Nordwind запускает регулярные рейсы Минеральные Воды — Екатеринбург — Минеральные Воды, сообщает авиаперевозчик.

Источник: РИА "Новости"

Улететь из Екатеринбурга в Минеральные воды уральцы смогут в среду в 16:55. Перелет будет длится три часа. Перевозить пассажиров будут на самолете Boeing 737−800. Вылетать из Минеральных Вод в Екатеринбург планируют по средам в 10:35. Цена на билеты в Екатеринбуг стартует от 4,5 тыс. рублей, из уральской столицы — от 4 тыс. рублей.

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