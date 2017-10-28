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12:59 (мск), источник: Volga News

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий

В период с 19:00 28 октября до 19:00 29 октября в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает региональное ГУ МЧС.

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Источник: РИА "Новости"

Так, ночью, с 28 на 29 октября, в губернии будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега переходящего в дождь, туман при видимости 500 м и менее. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха 0, +5°. Днем облачно. Дождь, местами сильный. Местами туман при видимости 500 м и менее. Ветер юго-восточный 15−18 м/с. Температура воздуха 4−9°.

В Самаре ночью облачно. Осадки преимущественно в виде дождя. Туман при видимости 500 м и менее. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха 2−4°. Днем облачно. Сильный дождь. Местами туман при видимости 500 м и менее. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха 6−8°.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случаи ухудшения погодных условий: «Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока».

Водителей чрезвычайное ведомство призывает быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337−72−82.

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