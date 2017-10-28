В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий
В период с 19:00 28 октября до 19:00 29 октября в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает региональное ГУ МЧС.
В период с 19:00 28 октября до 19:00 29 октября в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает региональное ГУ МЧС.
Так, ночью, с 28 на 29 октября, в губернии будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега переходящего в дождь, туман при видимости 500 м и менее. Ветер
В Самаре ночью облачно. Осадки преимущественно в виде дождя. Туман при видимости 500 м и менее. Ветер
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случаи ухудшения погодных условий: «Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока».
Водителей чрезвычайное ведомство призывает быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337−72−82.