В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий

Источник: РИА "Новости"

Так, ночью, с 28 на 29 октября, в губернии будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега переходящего в дождь, туман при видимости 500 м и менее. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха 0, +5°. Днем облачно. Дождь, местами сильный. Местами туман при видимости 500 м и менее. Ветер юго-восточный 15−18 м/с. Температура воздуха 4−9°.

В Самаре ночью облачно. Осадки преимущественно в виде дождя. Туман при видимости 500 м и менее. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха 2−4°. Днем облачно. Сильный дождь. Местами туман при видимости 500 м и менее. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха 6−8°.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случаи ухудшения погодных условий: «Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока».

Водителей чрезвычайное ведомство призывает быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).