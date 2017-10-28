Источник: БЕЛТА

28 октября, Минск /Светлана Василевская — БЕЛТА/. В Беларуси планируют открывать гимназические классы в обычных школах, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко.

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«Надо дать возможность школам открывать гимназические классы по соответствующим направлениям деятельности. Они должны ориентировать на будущую профессию», — сказал Игорь Карпенко. Он уточнил, что речь идет о 10-х и 11-х классах. В этом случае появится дополнительная возможность получать гимназическое образование у тех школьников, которые хотели бы продолжить обучение на повышенном уровне после 9-го класса в своей общеобразовательной школе.

Министр также подчеркнул, что гимназии как вид учреждения образования сохранятся. Как и обычные школы, они будут реализовывать программу начального и базового образования, далее изучение предметов будет вестись на повышенном уровне — это 10-е и 11-е классы. В том числе речь об этом шла на Республиканском педагогическом совете. «Мы считаем, что отбор для изучения предметов на повышенном уровне должен осуществляться после 9-го класса — учащийся должен сделать свой осознанный выбор», — отметил Игорь Карпенко. Соответственно вступительные экзамены в 5-е классы гимназий отменят, вместо этого отбор в гимназии и гимназические классы предлагается осуществлять по результатам аттестации за курс базовой школы.

По словам министра, для реализации этих планов необходимо вносить изменения в соответствующие нормативные правовые акты. «Думаю, что это очень близкая перспектива. Как только будет разработан нормативный акт, мы об этом сообщим. Скорее всего, в следующем году мы уже обойдемся без экзаменов в пятый класс», — отметил Игорь Карпенко. Он добавил, что родителям и педагогическим коллективам не стоит волноваться. Нормативный правовой акт отрегулирует все вопросы.

Вместе с тем уже сегодня у школьников в любом классе есть возможность изучать предметы на повышенном уровне. Для этого работают факультативы, кружки, есть система дополнительного образования.