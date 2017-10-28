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15:17 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси планируют открывать гимназические классы в обычных школах

«Надо дать возможность школам открывать гимназические классы по соответствующим направлениям деятельности. Они должны ориентировать на будущую профессию», — сказал Игорь Карпенко.

Источник: БЕЛТА

28 октября, Минск /Светлана Василевская — БЕЛТА/. В Беларуси планируют открывать гимназические классы в обычных школах, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко.

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«Надо дать возможность школам открывать гимназические классы по соответствующим направлениям деятельности. Они должны ориентировать на будущую профессию», — сказал Игорь Карпенко. Он уточнил, что речь идет о 10-х и 11-х классах. В этом случае появится дополнительная возможность получать гимназическое образование у тех школьников, которые хотели бы продолжить обучение на повышенном уровне после 9-го класса в своей общеобразовательной школе.

Министр также подчеркнул, что гимназии как вид учреждения образования сохранятся. Как и обычные школы, они будут реализовывать программу начального и базового образования, далее изучение предметов будет вестись на повышенном уровне — это 10-е и 11-е классы. В том числе речь об этом шла на Республиканском педагогическом совете. «Мы считаем, что отбор для изучения предметов на повышенном уровне должен осуществляться после 9-го класса — учащийся должен сделать свой осознанный выбор», — отметил Игорь Карпенко. Соответственно вступительные экзамены в 5-е классы гимназий отменят, вместо этого отбор в гимназии и гимназические классы предлагается осуществлять по результатам аттестации за курс базовой школы.

По словам министра, для реализации этих планов необходимо вносить изменения в соответствующие нормативные правовые акты. «Думаю, что это очень близкая перспектива. Как только будет разработан нормативный акт, мы об этом сообщим. Скорее всего, в следующем году мы уже обойдемся без экзаменов в пятый класс», — отметил Игорь Карпенко. Он добавил, что родителям и педагогическим коллективам не стоит волноваться. Нормативный правовой акт отрегулирует все вопросы.

Вместе с тем уже сегодня у школьников в любом классе есть возможность изучать предметы на повышенном уровне. Для этого работают факультативы, кружки, есть система дополнительного образования.

Что касается такого не менее актуального вопроса, как время начала занятий в школах, Игорь Карпенко отметил, что в целом вопросов с этим не возникает. Министерство постоянно мониторит ситуацию. «Когда Президент посещал одну из школ Минска, я докладывал, что более 80% школ готовы перейти на начало занятий с 9 и 8.30. Однако останется какой-то процент школ, которые будут работать с 8.00. В первую очередь это те учреждения образования, которые работают в две смены или где налажена определенная схема подвоза учащихся», — отметил министр. Администрациям школ было рекомендовано продумать оптимальный вариант начала занятий. К этой работе важно привлекать родителей, педколлектив. «Надо посмотреть на этот вопрос с позиции ребенка — как ему лучше», — заключил руководитель министерства.

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