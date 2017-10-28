Сделано с умом: в Новосибирске монтируют первую «умную» остановку
В ней есть доступ к Интернету, устройство для зарядки телефона и прочие новшества.
В ней есть доступ к Интернету, устройство для зарядки телефона и прочие новшества.
На Красном проспекте в Новосибирске, у Дома Ленина, монтируют первую в городе «умную» остановку.
В ней будет бесплатный Интернет, устройство для зарядки телефона, тревожная кнопка и электронная панель движения общественного транспорта. Как сообщили в
Монтаж остановки обещают закончить через несколько недель. Средства на все работы выделила частная компания, которая впоследствии рассчитывает окупить расходы и получить прибыль за счёт продажи рекламных площадей в