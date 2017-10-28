Сделано с умом: в Новосибирске монтируют первую «умную» остановку

В ней будет бесплатный Интернет, устройство для зарядки телефона, тревожная кнопка и электронная панель движения общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, разработка принадлежит крымской компании, для Новосибирска ее пришлось немного адаптировать — павильон сделан из стекла, рассчитанного на крепкие сибирские морозы.

Монтаж остановки обещают закончить через несколько недель. Средства на все работы выделила частная компания, которая впоследствии рассчитывает окупить расходы и получить прибыль за счёт продажи рекламных площадей в ноу-хау. Появятся ли подобные остановки в других местах, зависит от того, как жители города оценят эксперимент. В комментариях в социальных сетях новосибирцы предлагают строить в городе не только умные, но и тёплые остановки.