Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Назван лучший способ мыть фрукты
Дочь министра энергетики Алина Новак вышла в свет (фото)
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Ляшко назвал организатора покушения на Мосийчука
Ответ РФ: санкции против США станут жесткими - СМИ
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12Таиланд прощается с королем
17:26 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сделано с умом: в Новосибирске монтируют первую «умную» остановку

В ней есть доступ к Интернету, устройство для зарядки телефона и прочие новшества.

Источник: Аргументы и факты

На Красном проспекте в Новосибирске, у Дома Ленина, монтируют первую в городе «умную» остановку.

В ней будет бесплатный Интернет, устройство для зарядки телефона, тревожная кнопка и электронная панель движения общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, разработка принадлежит крымской компании, для Новосибирска ее пришлось немного адаптировать — павильон сделан из стекла, рассчитанного на крепкие сибирские морозы.

Монтаж остановки обещают закончить через несколько недель. Средства на все работы выделила частная компания, которая впоследствии рассчитывает окупить расходы и получить прибыль за счёт продажи рекламных площадей в ноу-хау. Появятся ли подобные остановки в других местах, зависит от того, как жители города оценят эксперимент. В комментариях в социальных сетях новосибирцы предлагают строить в городе не только умные, но и тёплые остановки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Водителя, возившего односельчан бесплатно, оштрафовали на 50 тысяч
Власти Каталонии отказались признавать свое отстранение Мадридом
Рада Украины обсудила с Волкером введение миротворцев в Донбасс
США назвали число жертв в случае войны на Корейском полуострове
В Ираке нашли массовое захоронение убитых боевиками военных
Forbes назвал богатейшего человека в мире
Команда «Формулы-1» Red Bull отказалась от российского пилота
Евросоюз изучает вопрос отмены летнего времени, сообщили СМИ
Спорт
МЮ прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Тоттенхэма» Единственный мяч на 81-й минуте забил Антони Марсьяль
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь