Калининградские пригородные поезда изменят расписание в ноябрьские праздники

Источник: РИА "Новости"

«Из-за переноса выходных дней в период с 4 по 6 ноября в расписание движения пригородных поездов внесены изменения», — сообщает пресс-служба КЖД.

В частности, в субботу, 4 ноября, на Зеленоградском направлении отменены поезда №№ 6801/6802, (время отправления от Южного вокзала в 6:40, из Зеленоградска — 7:44). На Светлогорском направлении также отменяется два поезда (№№ 6701/6702 отправление из Калининграда — 6:23, из Светлогорска — 7:39).

5 ноября, в воскресенье, на Советском направлении отменены вечерние поезда из Калининграда и из Советска.

6 ноября, в понедельник, пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня.

В соответствии с расписанием выходного дня утренний рейс поезда поезд из Советска выполняться не будет. При этом, также в соответствии с расписанием выходного дня, будут курсировать вечерние поезда (из Советска в 18:01, из Калининграда — в 18:20).

На участке Калининград — Ладушкин в этот день также будет курсировать поезд по расписанию выходного дня (отправление от Южного вокзала в 9:50, из Ладушкина — в 16:45).

На Багратионовском направлении 6 ноября назначен поезд «Калининград — Стрельня». Время отправления из Калининграда — 8:05, от о.п. Стрельня — 15:00.

Поезд сообщением Полесск — Гурьевск — Калининград, курсирующий по понедельникам, 6 ноября отменён и назначен на вторник — 7 ноября (отправление из Полесска в 6:47).