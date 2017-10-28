Важная информация для водителей: список перекрытых дорог Кишинева
В связи с проведением работ по организации кругового движения на Чеканах по периметру улиц
В связи с проведением работ по организации кругового движения на Чеканах по периметру улиц
КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. В Кишиневе в субботу, 28 октября, и воскресенье, 30 октября, будут перекрыты некоторые дороги. Дорожная полиция призывает водителей объезжать эти участки.
Дело в том, что в связи с проведением работ по организации кругового движения на Чеканах по периметру улиц
Транспорту не разрешено ехать по улице Узинелор от перекрестка с улицей Волунтарилор до места, где устанавливают круговое движение. Также движение ограничено на улице Лунка Быкулуй (перекресток с улицей Варница — до Узинелор).
Водителей призывают следовать дорожным указателям.