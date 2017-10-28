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15:54 (мск), источник: Sputnik.md

Важная информация для водителей: список перекрытых дорог Кишинева

В связи с проведением работ по организации кругового движения на Чеканах по периметру улиц Узинелор-Лунка Быкулуй-Индустриалэ сегодня и завтра остановлено движение транспорта на некоторых участках дороги.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. В Кишиневе в субботу, 28 октября, и воскресенье, 30 октября, будут перекрыты некоторые дороги. Дорожная полиция призывает водителей объезжать эти участки.

Дело в том, что в связи с проведением работ по организации кругового движения на Чеканах по периметру улиц Узинелор-Лунка Быкулуй-Индустриалэ остановлено движение транспорта с 28 октября с 08.00 до 29 октября 02.00.

Транспорту не разрешено ехать по улице Узинелор от перекрестка с улицей Волунтарилор до места, где устанавливают круговое движение. Также движение ограничено на улице Лунка Быкулуй (перекресток с улицей Варница — до Узинелор).

Водителей призывают следовать дорожным указателям.

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