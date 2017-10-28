«Мисс Казахстан-2016» прибыла в Китай для участия в конкурсе «Мисс мира»

19-летняя казахстанка уже прошла регистрацию и приступила с другими участницами к подготовке к международному финалу, который пройдёт 18 ноября в городе Санья. Об этом сообщили в дирекции конкурса «Мисс Казахстан».

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Гульбану уже успела познакомиться с конкурсантками из многих стран мира и рассказать о своей стране. На днях прошла первая встреча с обладательницей титула «Мисс мира-2016» Стефани дель Валле из Пуэрто-Рико.

«Я всего несколько дней на конкурсе, но уже в невероятном восторге от атмосферы, которая царит здесь. Каждая из участниц прекрасна. Мы уже сдружились и поддерживаем друг друга. В первый же день мы обменялись подарками, которые привезли из своих стран. Сейчас продолжаем общаться и делиться своими традициями. Хотела бы поблагодарить соотечественников, которые так активно меня поддерживают. Это дарит мне силы и веру в себя», — сказала Гульбану Азимханова.

Сейчас у конкурсанток проходят репетиции, но уже в ближайшее время стартуют различные этапы, в том числе спортивные, социальные и культурные мероприятия.

Во время одного из этапов «Мисс Казахстан» представит экологический проект о решениях проблемы Аральского моря.

В этом году организаторы конкурса «Мисс мира» решили немного изменить формат. Предстоящий конкурс пройдет в формате Head-to-Head Challenge. По словам организаторов, акцент будет сделан на социальные сети и интерактивность. В финал пройдут только 40 участниц, которые определятся по итогам различных мероприятий и голосований.