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13:50 (мск), источник: АиФ Красноярск

Влюблённые из Красноярского края встретились через 37 лет

Тамара Краевец из Ачинска решила отыскать свою первую любовь Виктора Карезу спустя 37 лет через программу «Жди меня».

Трогательная история и встреча была показана в пятницу на телеканале НТВ. Тамара Ивановна рассказала телеведущим Юлии Высоцкой и Сергею Шакурову, что с Виктором она познакомилась через брата, который учился в военном училище, и регулярно уходил в увольнение со своим другом. Молодой человек сразу понравился девушке, и она видела, что и она была ему неравнодушна, но от так и не сказал заветных слов, а сама она никогда бы не решилась. Судьба их развела, Тамара вышла замуж и пригласила Виктора на свою свадьбу, тогда они виделись в последний раз. «Вышла замуж по любви, но о Викторе никогда не забывала, он не выходил у меня из головы», — рассказывает она.

Два с половиной года назад, муж умер, спустя некоторое время Тамара решила отыскать Виктора и узнать, как сложилась его судьба, она ни на что не надеялась, просто увидеть. Виктор тоже приехал на передачу. Оказалось, что он живёт совсем недалеко — В Енисейске, где жила его мать, строит новый дом, как он сам выразился — изба-студия. «Мне одному много не надо, после того, как 8 лет назад развёлся, вообще жениться не хочу, — думал он, но тут пришло сообщение о любви его юности. — Я как узнал, что Тамара меня ищет, спасть перестал, вот уже две недели строить ничего не могу… «.

В студии он рассказал, что тоже был влюблен в весёлую девчушку, но чём-то серьёзном ещё думать не мог, девушек сильно стеснялся: «У них дома всегда играла пластинка, припев запомнил: “Один раз в год сады цветут, весной любви один раз ждут”. У неё там сады цвели, а я молодой был, ничего не мог понять! Она вся цвела, смеялась постоянно. Я никому не говорил, что я люблю ее… Если б был какой-нибудь разговор, если б сказал: “Жди меня, я сейчас обоснуюсь, поеду в полк”… Ну, а раз я такие слова не сказал, вот у нас так и получается. Мне кажется, таких дурачков, как я, полстраны. Сейчас бы вернуть все эти годы, совсем бы другая жизнь была».

Ведущие в студии не могли сдержать восхищённых оценок мужчины и наперебой говорили Тамаре о том, каким они его видят: «Классный! Шикарный мужик! По лицу видно без вредных привычек, с чувством юмора, обаятельный, искристый. С ним спокойно, и в огонь и вводу. Виктор, хоть и не готов был на второй брак, и раньше был скромным, в этот раз прямо в студии хотел поцеловать свою первую любовь — ведь первого поцелуя у них пока ещё не было. Но Тамара всё смеялась и уворачивалась от поцелуев. Ведущие проводили пару с надеждой, что пусть и спустя столько лет их счастье сложится и сады расцветут второй раз.

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