Влюблённые из Красноярского края встретились через 37 лет
Тамара Краевец из Ачинска решила отыскать свою первую любовь Виктора Карезу спустя 37 лет через программу «Жди меня».
Тамара Краевец из Ачинска решила отыскать свою первую любовь Виктора Карезу спустя 37 лет через программу «Жди меня».
Трогательная история и встреча была показана в пятницу на телеканале НТВ. Тамара Ивановна рассказала телеведущим Юлии Высоцкой и Сергею Шакурову, что с Виктором она познакомилась через брата, который учился в военном училище, и регулярно уходил в увольнение со своим другом. Молодой человек сразу понравился девушке, и она видела, что и она была ему неравнодушна, но от так и не сказал заветных слов, а сама она никогда бы не решилась. Судьба их развела, Тамара вышла замуж и пригласила Виктора на свою свадьбу, тогда они виделись в последний раз. «Вышла замуж по любви, но о Викторе никогда не забывала, он не выходил у меня из головы», — рассказывает она.
Два с половиной года назад, муж умер, спустя некоторое время Тамара решила отыскать Виктора и узнать, как сложилась его судьба, она ни на что не надеялась, просто увидеть. Виктор тоже приехал на передачу. Оказалось, что он живёт совсем недалеко — В Енисейске, где жила его мать, строит новый дом, как он сам выразился —
В студии он рассказал, что тоже был влюблен в весёлую девчушку, но
Ведущие в студии не могли сдержать восхищённых оценок мужчины и наперебой говорили Тамаре о том, каким они его видят: «Классный! Шикарный мужик! По лицу видно без вредных привычек, с чувством юмора, обаятельный, искристый. С ним спокойно, и в огонь и вводу. Виктор, хоть и не готов был на второй брак, и раньше был скромным, в этот раз прямо в студии хотел поцеловать свою первую любовь — ведь первого поцелуя у них пока ещё не было. Но Тамара всё смеялась и уворачивалась от поцелуев. Ведущие проводили пару с надеждой, что пусть и спустя столько лет их счастье сложится и сады расцветут второй раз.