Задержаны два топ-менеджера «ДорОрса» по подозрению в коррупции

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Представители силовых органов задержали двух руководителей ОАО «ДорОрс» по подозрению в совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

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Задержание состоялось в среду, 25 октября, под стражу были взяты директор предприятия и главный инженер.

«Директор и главный инженер задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления по материалам ГУБОПиК МВД. УСК по Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями)», — сообщили в СК.

Там проинформировали, что сейчас следователи уточняют все обстоятельства дела.

Согласно данным на сайте предприятия, речь идет о генеральном директоре Александре Козлове и главном инженере Алексее Крупкевиче.