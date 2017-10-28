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15:29 (мск), источник: Sputnik.by

Задержаны два топ-менеджера «ДорОрса» по подозрению в коррупции

В отношении директора и главного инженера возбуждено уголовное дело, их подозревают в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Представители силовых органов задержали двух руководителей ОАО «ДорОрс» по подозрению в совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

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Задержание состоялось в среду, 25 октября, под стражу были взяты директор предприятия и главный инженер.

«Директор и главный инженер задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления по материалам ГУБОПиК МВД. УСК по Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями)», — сообщили в СК.

Там проинформировали, что сейчас следователи уточняют все обстоятельства дела.

Согласно данным на сайте предприятия, речь идет о генеральном директоре Александре Козлове и главном инженере Алексее Крупкевиче.

Ранее ОАО «ДорОрс» входило в состав Белорусской железной дороги, но в последние годы функционирует как самостоятельное юрлицо. Копания имеет собственную развитую торговую сеть во всех городах Беларуси, выступает крупным ритейлером. Кроме того, в компании имеется собственное тепличное хозяйство и завод по производству алкогольной продукции, множество точек общественного питания. Компания также выступает крупным игроком цветочного рынка Беларуси.

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